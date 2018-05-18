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Неделя моды в Париже (944)
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Артем Кузелев

Чего ждать от предстоящей Недели haute couture?

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  • 18 Мая 201823:15
Сюжеты: Неделя моды в Париже

В расписание Недели высокой моды наметились большие перемены. Похоже, что июльские шоу удивят гостей Парижа.

В этот раз Неделя высокой моды пройдет на традиционных парижских площадках с 1 по 5 июля. До старта шоу почти два месяца, но организаторы уже делятся новостями, рассказывая, кто примет участие в Неделе впервые, а кто покинет расписание. Неприятным известием стало решение американской марки Proenza Schouler покинуть мероприятие. Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес, чей дебютный показ на Неделе в прошлом году стал большим событием, никак не объяснили новость.

Зато одной из приятных новостей стало подтверждение участия от сестер Малливи и их марки Rodarte. Девушки также дебютировали в Париже в прошлом году и, похоже, решили укрепить позиции в местном расписании. Новичком Недели высокой моды в этот раз станет бренд Aganovich, известный своим оригинальным стилем.

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