Чего ждать от предстоящей Недели моды в Нью-Йорке?

Сентябрьская Неделя моды в Нью-Йорке удивит размахом: на этот раз в ней примут участие 100 брендов!

Нью-йоркская Неделя моды всегда отличалась размахом и занимала непривычно много дней, накладываясь на лондонскую. Однако в этот раз все сто показов в Нью-Йорке пройдут с 5 по 12 сентября, оставив редакторам, критикам, байерам и знаменитостям сутки на перелет через Атлантику.

Откроется местная Неделя показом Tom Ford, однако одним из самых ожидаемых событий все же станет шоу Vivienne Westwood. К британскому дизайнеру присоединились еще две европейские марки: Longchamp и Escada.

Еще одним значимым событием станет возвращение в нью-йоркское расписание брендов Rodarte и Proenza Schouler, которые до этого показывали свои коллекции в Париже. Также яркие юбилейные шоу обещают показать дом Ralph Lauren и бренд Badgley Mischka.

Среди отмечаемых критиками дебютантов экологическая марка актрисы Розарио Доусон Studio 189 и молодые дизайнеры Кристофер Джон Роджерс и Марина Москоун.

Закроется Неделя моды в Нью-Йорке традиционно – показом марки Marc Jacobs.