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Неделя моды в Париже (1117)
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Артем Кузелев

Чего ждать от предстоящей Недели моды в Париже?

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  • 11 Сентября 202016:17
Сюжеты: Неделя моды в Париже

В рамках сентябрьской парижской Недели моды, которая продлится девять дней, пройдет 88 мероприятий.

Девятидневный марафон показов коллекций сезона весна-лето 2021 стартует в Париже 28 сентября шоу японского бренда Mame Kurogouchi и завершится 6 октября презентацией Louis Vuitton. На данный момент неизвестно, какие марки предпочтут реальные, а какие – виртуальные показы. Однако флагманы модной индустрии – Christian Dior, Chanel и Louis Vuitton – подтвердили проведение традиционных дефиле, но с ограниченным количеством гостей.

Во Французской федерации моды напоминают, что некоторые марки – например, Saint Laurent и Comme des Garcons – предпочли отказаться от участия в Неделе вовсе. Зато в расписании значатся десять новых имен, ранее никогда не показывавших коллекции в Париже.

Самый ожидаемый дебют Недели – первая коллекция Мэттью Уильямса на должности нового креативного директора Givenchy.

 
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