Чего ждать от предстоящей Недели моды в Париже?

На этот раз организаторы обещают более разнообразную программу, несколько премьер и дополнительный день.

Неделя моды, которая пройдет в Париже осенью, обещает быть очень насыщенной. Откроется она 24 сентября грандиозным показом Christian Dior и продлится на один дольше, чем обычно. Такое решение вызвано тем, что расписание пополнилось новыми именами: всего гости смогут (если умудрятся поспевать) 82 дефиле.

Вместе с легендарным парижским домом в день открытия свои коллекции покажут марки Jacquemus и Gucci.

Самая ожидаемая премьера Недели – дебютная коллекция Эди Слимана для дома Celine. Кроме того, во время шоу сезона весна-лето 2019 состоятся дебюты новых креативных директоров Mugler (Кейси Кэдуолладер) и Courreges (Иоланда Цобель).

Однако не обошлось без марок, новые коллекции которых не появятся на Неделе моды в Париже. Из официального расписания выпали находящиеся на грани банкротства Carven и Vanessa Seward. Также сезон пропустят такие гиганты, как Lanvin, Nina Ricci, Lacoste и Undercover.

Среди дебютантов же стоит отметить французов Afterhomework, украинский бренд Anton Belinskiy, российскую марку A.W.A.K.E. и швейцарцев Ottolinger.