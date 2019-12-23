Чего ждать от предстоящей Недели мужской моды в Лондоне?

Организаторы январских показов в Лондоне объявили о ряде изменений в расписании мужской Недели.

Главной новостью Британского Совета моды стало объявление о диджитал-кампании LFWM #Discovery, суть которой по большому счету заключается в продвижении мероприятия в интернете, а также трансляциях с показов в сервисе Instagram. Увидеть, как проект будет реализовываться, можно будет с 4 по 6 января 2020 года.

Что касается расписания, то здесь произошли очень заметные изменения. К примеру, из графика показов выпал Крейг Грин, решив представлять новую коллекцию в Париже. Также в пользу Милана выбор сделали в бренде A-Cold-Wall. Ведущие представители британской моды – Burberry и Paul Smith – также покинули расписание: первые появятся со смешанным показом на женской Неделе, а юбиляр сэр Пол поедет с шоу во французскую столицу.

Зато участие в Неделе мужской моды в Лондоне подтвердили более молодые дизайнеры, становившиеся призерами престижных фэшн-премий. В числе молодых звезд Грейс Уэльс Боннер, Мартин Роуз, Чарльз Джеффри, Бетани Уильямс и Эдвард Кратчли. Также организаторы рекомендуют обратить внимание на показы брендов Art School, Nicholas Daley, Paria Farzaneh, Per Götesson, Stefan Cooke, Ahluwalia Studio, Bianca Saunders и настоящих знаменитостей с Сэвил-роу – марки Huntsman и Hackett.

Однако главное приобритение Недели мужской моды в Лондоне – Томми Хилфигер. Американский дизайнер на этот раз решил представлять новую коллекцию британской публике.