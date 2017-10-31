Через месяц состоится одно из самых зрелищных модных шоу года. Чего ждать от Victoria’s Secret Fashion Show 2017, рассказываем в небольшом путеводителе.

Когда состоится показ?

Victoria’s Secret Fashion Show 2017 пройдет 28 ноября в 10 вечера по стандартному восточному времени. В прямом эфире показ можно будет смотреть на канале CBS, а также в Instagram моделей.

Где пройдет шоу?

До этого марка показывала свои коллекции в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Лос-Анджелесе, Майами и Каннах. В этом же году розовый самолет со звездным составом ангелов Victoria’s Secret на борту отправляется в Китай. Шоу этого года состоится в Шанхае.

Кто из моделей примет участие в показе?

Традиционно в Victoria’s Secret Fashion Show 2017 примут участие самые популярные модели, в том числе и Кэндис Свейнпол, недавно ставшая матерью. Также на подиуме можно будет увидеть прекрасных Адриану Лима, Алессандру Амбросио, Лили Олдридж, Эльзу Хоск, Жасмин Тукс, Жозефину Скривер, Марту Хант, Сару Сампайо, Стеллу Максвелл и Тейлор Хилл. Кроме того, в шоу примут участие начинающие манекенщицы.

Кого не будет на шоу?

Хотя в августе было объявлено, что на подиум Victoria’s Secret вернется Бехати Принслу, южноафриканская модель не будет участвовать в показе. В данный момент Принслу ждет второго ребенка и ей не до карьерных взлетов. Также в этот раз на шоу мы не увидим Кендалл Дженнер, которая стала послом итальянской марки La Perla.

Кто отвечает за саундтрек?

Имена исполнителей, которые выступят на шоу в этом году, в настоящее время не разглашаются. Впрочем, нет сомнений, что за саундтрек показа будут отвечать самые популярные музыканты. Напомним, что в прошлом году на подиум вместе с моделями вышли Леди Гага, Бруно Марс и The Weeknd. По слухам, на этот раз музыкальное сопровождение обеспечат бывшие участники группы One Direction Гарри Стайлз и Зейн Малик.

Есть ли у нового шоу тема?

Организаторы показа сообщают, что шоу будет разделено на несколько тематических частей: нижнее белье, спортивная одежда, ночные рубашки так далее. Подробности не разглашаются, однако марка обещает море розового цвета, блеска и конфетти.