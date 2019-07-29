Чехлы от Dior для ваших AirPods

Парижский дом моды представил стильный кожаный чехол для беспроводных наушников.

У дома Dior очередное обновление в линейке аксессуаров. На днях марка представила чехлы для беспроводных наушников AirPods. Аксессуары изготовлены из нежной телячьей кожи и декорированы знаменитым логотипом парижского дома. Клиентам дома предлагаются два варианта – черный и серо-коричневый. Стоимость экземпляра – 350 долларов.