Чем пахнет журнал Vogue?

В честь собственного юбилея ведущее издание о модной индустрии выпустило аромат.

В этом году американская версия журнала Vogue отметила юбилей: изданию исполнилось 125 лет. В честь праздничного события редакция выпустила собственный аромат при поддержке парфюмеров дома Comme des Garcons. Основу букета составили пион, тубероза и ландыш, которые так или иначе ассоциируются с историей журнала. Создатели отмечают, что, например, ландыши были любимыми цветами основатель издательского дома Conde Nast.