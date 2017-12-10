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Артем Кузелев

Чем пахнет журнал Vogue?

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  • 10 Декабря 201718:24
Сюжеты: Vogue, Косметика и парфюмерия

В честь собственного юбилея ведущее издание о модной индустрии выпустило аромат.

В этом году американская версия журнала Vogue отметила юбилей: изданию исполнилось 125 лет. В честь праздничного события редакция выпустила собственный аромат при поддержке парфюмеров дома Comme des Garcons. Основу букета составили пион, тубероза и ландыш, которые так или иначе ассоциируются с историей журнала. Создатели отмечают, что, например, ландыши были любимыми цветами основатель издательского дома Conde Nast.

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