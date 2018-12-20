Teana Laboratories составила гид по новогодним подаркам

Одной из главных тенденций 21 века является креативность. Для того, чтобы выделяться на общем фоне чайных или кофейных наборов, сертификатов, новогодних шаров и сладостей нужно ответственно подойти не только к содержимому, но и к оформлению подарка.



Вариант первый: косметический календарь



Косметический календарь – это прекрасный подарок для любой модницы, которая увлечена бьюти-индустрией. Такой календарь можно приобрести в магазине или же сделать своими руками. Ключевая особенность календаря состоит в том, что его обладательница сможет записывать в специальные ячейки все самое необходимое, чтобы не упустить ни одну косметическую процедуру.

Безусловно, преподнося в подарок такую вещицу, следует позаботиться и о самом главном – запасе косметических средств на ближайший месяц. Как вариант, главной изюминкой подарка может стать 10-ти дневный бьюти-курсFUNGUSTOот Teanaпо уходу за кожей. В состав набора входят 10 ампул, каждая из которых абсолютно уникальна по своему составу. Главная миссия бьюти-курса FUNGUSTO– это быстрое улучшение основных параметров кожи: уровня увлажненности, чувствительности и эластичности.

Прекрасным дополнением к сывороткам станет микрофлюидOCCLUX с моделирующим пептидным комплексом. В состав микрофлюида входят обогащенные пептидами молекулярные пленки, которые защищают от износа коллагеновые волокна, кожа при этом свободно дышит и чувствует себя свежей.

Приятным аксессуаром к подарку станут карточки с бьюти-советами, которые подскажут его обладательнице основные правила применения того или иного средства.

Вариант второй: новогодняя посылка

Девизом такого подарка будет: натуральность и естественность, как линейка Vegeniusиз нашей косметики! В такую посылку стоит поместить не какие-то очевидные сладости, а только продукцию на основе природных компонентов. Например, шоколад на основе мёда, и мармелад или карамель ручной работы. Все это можно украсить кедровыми шишками и еловыми лапками. А основной частью такого сюрприза может быть биоэссенциядля кожи РЕЛАКС И АНТИ-СТРЕСС для городских жителей. В состав входят только растительные компоненты, что вполне соответствует тематике. Эссенции плодов расторопши, кунжута, томата, апельсина, лимона, лайма и черной смородины позволяют дать коже все необходимое питание и защиту от стресса в городской среде. Такая посылка позволит отдохнуть и полноценно насладиться праздником как телу, так и душе.

Вариант третий: новогодний квест

Для любителей поискасокровищмы тоже нашли лайфхак. Что может быть интереснее, чем искать подсказки и в конце получить долгожданное вознаграждение? Такие поиски погружают в атмосферу сказки и волшебства, заставляя почувствовать себя великими путешественниками и первооткрывателями. На пути всего маршрута можно помимо записок оставлять небольшое вознаграждение в виде небольших сувениров-символов нового года и новогодних конфет. На самую ценную жемчужину такого приключения претендует ночная маска от мимических морщин TOXYс токсином конической улитки. Она подходит для всех типов кожи, что является её дополнительным преимуществом. Комплекс высокотехнологичных ингредиентов, состоящий из XEP-018, Hyanify, Actisoothe, Reproage и Sensolene, уменьшает мимические морщины, восстанавливает природные функции кожи, перепрограммирует ее клетки на омоложение. Все это улучшает внешний вид и упругость кожи. Стоит нанести продукт на ночь, и наутро ваше лицо увлажненное и преображенное. Работая всю ночь, маска позволяет вам улыбаться в любое время суток, не волнуясь о мимических морщинах. Дайте волю собственным эмоциям!

Дарить подарки - великое удовольствие, потому что в ответ вы видите безграничную радость и бесконечную благодарность своих близких. Конечно, им будет приятно получить любой знак внимания, и всё же, преподнося достойный сюрприз, вы не только создаете атмосферу праздника, но и подчеркиваете их значимость в вашей жизни.

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