Чемоданное настроение

В топе тенденций эклектика стилей – не бойтесь сочетать несочетаемое. В этом сезоне особенно актуальны принты, они могут быть как в виде надписи или логотипа, так и в виде рисунка или аппликации. В одном образе можно комбинировать несколько принтов, но, как и в любом деле, важно знать меру. Например, чтобы разбавить привычный образ для городской прогулки, вместо классической джинсовой юбки, выберите трапециевидную модель с контрастным рисунком, как у Marc Jacobs и дополните ее белой футболкой c контрастной отделкой, как у MIU MIU. Если вы не можете жить без каблуков и считаете, что в отпуске без них не обойтись, берите с собой модель с устойчивым каблуком. Если же вы – любитель активного отдыха, то кроссовки в чемодане – обязательный элемент программы. Чтобы гармонично сочетать их с романтичным отпускным гардеробом, советуем вам остановить выбор на комбинированных расцветках, например, на модели Falcon W из новой коллекции Adidas.

При выборе летнего платья отдавайте предпочтение ярким и сочным цветам, как у Altuzarra, или необычным фасонам с воланами и открытым плечом, как у Self Portrait. Образ с однотонным платьем лучше всего разбавят аксессуары с принтами, а к платью со сложным кроем и элементами, наоборот, лучше подобрать аксессуары базовых цветов. Чтобы не устать от променада по уютным европейским улочкам или мощеным набережным, возьмите с собой босоножки или мюли на устойчивом невысоком каблуке, которые завершат модный образ. Если вы планируете находиться долгое время на открытом солнце, позаботьтесь о защите кожи с помощью специального средства, например защитного крема с SPF30 Aldo Coppola, и бальзама для губ.

В любом случае, чтобы вы не решили надеть во время своего отпуска, главное – это чувствовать себя уверено и комфортно.

Информация для СМИ

AIZEL.RU – первый в России модный маркетплейс, интернет-магазин женской, мужской и детской одежды, обуви, аксессуаров и косметики ведущих мировых брендов, входит в AIZEL Group. На сегодняшний день на сайте представлено более 700 российских и иностранных брендов. AIZEL.ru представляет модные тенденции не только в категории premium-люкса, но и в более демократичном сегменте, а также предлагает бренды, отвечающие потребностям прогрессивной молодежной аудитории. Среди представленных марок: Gucci, FENDI, Burberry, Valentino, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney, Christian Louboutin, Marc Jacobs, Agent Provocateur, Proenza Schouler, № 21, Comme des Garcons, Rochas, Aquazzura, Acne Studios, Simone Rocha, Alexander Wang, Rick Owens, Isabel Marant, Haider Ackermann, Roland Mouret, 51PERCENT и другие. Основан в 2011 г. Айсель Трудел.

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Бутик AIZEL Moscow – расположен по адресу Москва, Столешников переулок 10/3 и занимает 600 м2. Именно здесь впервые московскому клиенту представили такие бренды как: Marc Jacobs, Stella McCartney, Proenza Schouler, Alessandra Rich, Roland Mouret, и др. За 16 лет клиентскую аудиторию бутика составили успешные бизнес-леди, IT-girls, представители ключевых глянцевых изданий, звезды шоу-бизнеса и политическая элита. Основан в 2002 году Айсель Трудел, входит в AIZEL Group.

Об AIZEL Group:

История AIZEL Group началась в начале 2000-х с открытия концептуального бутика AIZEL Moscow, когда модная индустрия в России только формировалась и продолжилась одним из самых успешных и модных интернет-магазинов AIZEL.RU, который на сегодняшний день представляет свыше 700 брендов одежды, обуви и аксессуаров и осуществляет доставку в более чем 16 000 городов России и СНГ. Также компания является эксклюзивным представителем и дистрибьютором таких брендов, как: Christian Louboutin, Aquazzura, Agent Provocateur, Bonpoint и Maison Ladurée.