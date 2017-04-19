Чемпионат Европы 2017 по латиноамериканским танцам

Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам уже четвертый раз прошел в Кремлевском Дворце при полном аншлаге и стал одним из ярких танцевальных событий весны. Открытый статус Чемпионата позволил собрать в Кремле весь цвет латиноамериканского танца Европы. Высокие шансы на победу в этом году специалисты прочили двум российским парам: Кирилл Белоруков и Полина Терешева, Никита Бровко и Ольга Урумова, а также двум парам из Италии: Масимо Арколин - Лаура Змажковикова , Эмануэле Сольди - Элиза Насато.

Наши танцевальные пары перед чемпионатом демонстрировали уровень исполнения, достойные выхода в финал. Судьям предстояла нелегкая задача выделить те шесть дуэтов, кто в этот день показал наивысшее мастерство, смог зажечь публику и очаровать арбитров. В итоге выбор жюри пал на дуэт из Молдовы — Дорину Фрикатану и Марине Сергеевой досталось первое место. Пара из России — Кирилл Белоруков и Полина Телешова стали вторыми призерами, а Никита Бровко и Ольга Урумова поднялись на третью ступень пьедестала. Три дуэта из Италии дополнили финальную шестерку: Нино Ланжелла и Андра Вайдилайте, Эмануэль Сольди и Элиза Насато, Массимо Арколин и Лаура Змажковикова.

Организатор и ведущий, Президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов: — “Как Президента Танцевального союза меня очень радует линейка профессионалов в нашей стране. В результате две российские пары вышли в финал чемпионата Европы и заняли призовые места. Когда я веду турнир, то следить за дуэтами несколько сложно, невозможно анализировать то, что происходит на паркете. Но даже общий взгляд на пары, на мастерство танцоров показал, что уровень Чемпионата Европы очень высок. Оценки в танцевальном спорте очень субъективны. Рейтинг пар складывается из большого количества выступлений на многих турнирах, поэтому соперничать с признанными лидерами очень сложно. Для публики, которая не очень знакома с танцевальным спортом, это может быть не понятно. Выступать на домашнем паркете конечно легче, но мы видим, что, к сожалению, это не помогло нашим парам подняться на высшую ступень пъедестала”.

В рамках Чемпионата Европы состоялся и очередной Кубок Кремля среди любителей в европейской программе бальных танцев.

Многочисленные зрители снова получили уникальную возможность выйти на танцевальный паркет сразу же после участников соревнований. В этот раз кроме группы “7 ветров” целое танцевальное отделение подарила публике Марина Полтева.