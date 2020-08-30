Через год дом Gucci представит собственный художественный фильм

В картине Ридли Скотта сыграют Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Роберт де Ниро и, возможно, Джаред Лето.

Итальянский дом Gucci анонсировал премьеру фильма об убийстве Маурицио Гуччи, внука основателя модной марки. Режиссером картины стал Ридли Скотт, а вот главные роли Аль Пачино, Роберту де Ниро, Леди Гаге и Адаму Драйверу. На днях стало известно, что продюсеры фильма ведут переговоры с Джаредом Лето, правда, пока что неизвестно, на какую роль его приглашают. Премьера назначена на ноябрь будущего года.