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Артем Кузелев

Через месяц стартуют продажи коллекции Вирджила Абло для IKEA

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  • 06 Октября 201911:22
Сюжеты: IKEA, Вирджила Абло

Коллекция, разработанная дизайнером для шведского ретейлера, появится в продаже в США 1 ноября.

Компания IKEA сообщила, когда стартуют продажи коллекции Markerad, над созданием которой работал Вирджил Абло. В Америке она появится через месяц – 1 ноября, однако, где и когда она начнет продаваться в других странах, пока что неизвестно. Что касается коллекции, то Абло адресовал модели, объединенные названием Markerad, миллениалам, обставляющим свое первое жилище.

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