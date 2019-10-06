Через месяц стартуют продажи коллекции Вирджила Абло для IKEA

Коллекция, разработанная дизайнером для шведского ретейлера, появится в продаже в США 1 ноября.

Компания IKEA сообщила, когда стартуют продажи коллекции Markerad, над созданием которой работал Вирджил Абло. В Америке она появится через месяц – 1 ноября, однако, где и когда она начнет продаваться в других странах, пока что неизвестно. Что касается коллекции, то Абло адресовал модели, объединенные названием Markerad, миллениалам, обставляющим свое первое жилище.