Через три недели в России откроется первый магазин COS

В начале ноября в Москве распахнет свои двери первый российский магазин шведской марки.

О том, что в России открывается первый магазин COS, стало известно еще летом. Однако с тех пор представители бренда не раскрывали всех секретов дебюта. На днях стало известно, что бутик расположится на втором этаже московского «Афимолл-сити» и начнет работу уже 2 ноября. Здесь покупатели смогут увидеть, примерить и приобрести вещи из последней коллекции марки сезона осень-зима 2018/19.