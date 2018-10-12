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Артем Кузелев

Через три недели в России откроется первый магазин COS

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  • 12 Октября 201808:34

В начале ноября в Москве распахнет свои двери первый российский магазин шведской марки.

О том, что в России открывается первый магазин COS, стало известно еще летом. Однако с тех пор представители бренда не раскрывали всех секретов дебюта. На днях стало известно, что бутик расположится на втором этаже московского «Афимолл-сити» и начнет работу уже 2 ноября. Здесь покупатели смогут увидеть, примерить и приобрести вещи из последней коллекции марки сезона осень-зима 2018/19.

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