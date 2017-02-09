Черные сердца ко Дню Святого Валентина от LeDiLe

Коллекция “Притяжение” состоит из браслетов, колец, сережек и 10 чарм-подвесок. На некоторых из них изображены надписи: “the best”, “bad and mad”, “funny girl”, символизирующие несовершенство человеческих характеров. Как рассказали дизайнеры, таким образом они хотели обыграть знаменитую присказку “противоположности притягиваются”.

Изделия выполнены вручную в специальной технике обработки стерлингового серебра, из-за чего украшения приобрели блестящий черный цвет.

Помимо лаконичного цветового решения, дизайнеры предложили поклонникам самим создать уникальные украшения. В линейке представлены основы для кольца и сережек, на которую можно добавить любую подвеску на карабине из ассортимента компании.