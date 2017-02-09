Вход
ADV
Интересно
Бижутерия, украшения, драгоценности (567)
Все сюжеты
Павлова Мария Юрьевна

Черные сердца ко Дню Святого Валентина от LeDiLe

  • 180
  • 0
  • 09 Февраля 201710:46
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Коллекция “Притяжение” состоит из браслетов, колец, сережек и 10 чарм-подвесок. На некоторых из них изображены надписи: “the best”, “bad and mad”, “funny girl”, символизирующие несовершенство человеческих характеров. Как рассказали дизайнеры, таким образом они хотели обыграть знаменитую присказку “противоположности притягиваются”.

Изделия выполнены вручную в специальной технике обработки стерлингового серебра, из-за чего украшения приобрели блестящий черный цвет.

 

Помимо лаконичного цветового решения, дизайнеры предложили поклонникам самим создать уникальные украшения. В линейке представлены основы для кольца и сережек, на которую можно добавить любую подвеску на карабине из ассортимента компании.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru