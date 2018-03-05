Черный список токсичных фотографов и стилистов

В Instagram появился аккаунт, который публикует имена людей, занятых в модной индустрии и отличившихся неподобающим и агрессивным поведением.

На данный момент анонимный Instagram-аккаунт @ShitModelMgmt опубликовал имена 290 фотографов, агентов и стилистов, которых подозревают в сексуальных домогательствах к моделям. Черный список людей, с которыми стоит избегать сотрудничества, пополняется с печальной и ужасающей периодичностью.

О том, кто конкретно ведет страницу, ничего не известно, но бытует мнение, что это бывшая модель. Она заявляет, что в ее список попадают лишь те персоны, информация о токсичном поведении которых проверена. Недавно, например, здесь была опубликована информация о том, что отец сестер-супермоделей Мохамед Хадид изнасиловал модель Миранду Ви. По этому делу уже было предъявлено обвинением. Кстати, та же Миранда Ви обвинила креативного директора марки Guess Пола Марчиано в сексуальном харассменте.