Четвертая премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS прошла в Москве

В Москве в новом авторском ресторане Кирилла Гусева рестобаре ПЛЮС ОДИН прошла четвертая премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS.

Международная премия THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS призвана оценить достижения в области культуры, искусства, моды, красоты, спорта и благотворительности и выделить персоны, компании и проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится лучше и красивее. Номинанты ежегодной международной премии THE BEAUTIFUL PEOPLE AWARDS – это люди и проекты, энергетика которых меняет мир вокруг, делает его красивее и добрее. Ведущими премии стали несравненные Ольга Жук и Дмитрий Нестеров.

Международная выставка «Здравствуй, Италия» стала уже знаковым событие культурной жизни столицы. Проект создает в Москве уникальную модель притяжения региональных, федеральных и международных проектов в сфере кино, культуры, социальной жизни и образования». А организатором и бессменным куратором этого уникального и значимого проекта является Татьяна Андрияш, общественный деятель и просто красивая девушка. Татьяна Андрияш получила номинацию ОБЩЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ. За активную общественную и международную деятельность.

Номинацию КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ. За высокие достижения и профессионализм получила пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН - Константинова Ирина Валерьевна. За 12 лет работы она сделала красивыми и счастливыми сотни женщин. Ирина Валерьевна поистине звездный пластический хирург, получивший значимые премии в области эстетической медицины: Грация, Хрустальный Лотос, AURORA Beauty & Health AWARD и других. Она так же вошла в «Топ-10 женщин в индустрии красоты» и в книгу «100 лучших экспертов 2018 года».

Российский эстрадный певец, актер, композитор, артист московских мюзиклов и участник многих популярных телевизионных шоу, основатель и продюсер вокального проекта VIVA Александр Балыков получил номинацию МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ. За целеустремленность и высокие достижения. В 2018 году вокальный коллектив посетил со своими концертами десятки городов России и завоевал любовь своих слушателей. И останавливать на этом они не собираются.

Даниил Фёдоров – известный российский художник, академик Российской Академии художеств, член Московского Союза художников и Союза художников России, Международного художественного фонда, постоянный участник выставок в Москве и за рубежом, кавалер Ордена международного альянса «Миротворец». Его работы отмечены в «Энциклопедии живописцев. Начало XXI века», а картины находятся в Московском Музее Современного Искусства, в частных коллекциях в России и за рубежом. Номинация НАШЕ НАСЛЕДИЕ. За безграничную преданность изобразительному искусству была вручена Даниилу Федорову.

Гитара – это один из самых известных и любимых музыкальных инструментов и ее историю можно проследить на протяжении 4000 лет. Она, как человеческая душа, передающая послание миру всего через шесть струн. Ирина Игнатюк — исполнительница гитарной музыки, бакалавр искусств, выпускница Белорусской государственной академии музыки, лауреат и победительница многочисленных международных конкурсов получила номинацию МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ. За креативность и многогранный творческий потенциал вручается прекрасной Ирине Игнатюк.

Роман Полянский – один из самых востребованных артистов театра и кино, режиссер и сценарист. На его счету уже более 70 работ в кино и в театре, в том числе и в главной роли. Ему подвластны любые роли – как положительные, так и отрицательные. Лауреат многочисленных театральных фестивалей, харизматичный, яркий и многогранный артист Роман Полянский получил номинацию в категории КИНО И ТЕАТР. За творческий поиск и профессионализм.

ASET — это яркая и харизматичная артистка, исполнитель авторской музыки на русском и английском языках. Участница проекта «Голос» на Первом канале, шоу «Главная Сцена» на телеканале «Россия», а также «Большой джаз» и «Романтика романса» на телеканале Культура – яркая поп-фанк дива, певица, автор песен и композитор не оставляет никого равнодушным. В нее влюбляешься с первого взгляда и с первой ноты. Номинация МУЗЫКА И КРАСОТА. За уникальность и высокий профессионализм была вручена Асет Самраиловой.

Освещение светской хроники – это особое искусство и корреспонденты этого медийного проекта в совершенстве им владеют. Все светские новости шоу бизнеса, мероприятия, выставки, вечеринки, презентации и красивые события ярко и со вкусом освещаются этой стильной и креативной командой. За два года они осветили более 200 мероприятий не только в Москве, но и в других городах России. В категории СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ. Прорыв года номинацию получила продюсер проекта Ольга Светлая и портал CELEBRITY TV.

Анна Арутюнян Рафаэлли - основатель и главный редактор интеллектуального журнала BU:K, автор статей, журналист новых медиа, специалист по странам Западной Европы, культурный антрополог получила номинацию МЕДИА-ОТКРЫТИЕ ГОДА. За популяризацию образовательной деятельности и знаний в медиа посредством мультимедийного журнала BU:K. Концепция издания базируется на идеях просвещения, популяризации уникальных знаний, культуры и эстетики.

Путь в шоу-бизнесе не усыпан розами. Чтобы добиться признания и успехов необходимо обладать самыми разными качествами. Это и особая энергетика, интонации голоса, взгляд, внешность и походка, особый подход к каждому заказчику и проекту. Несомненно, всеми этими качествами обладает номинант, харизматичность и позитив которого невозможно не заметить. Телеведущий, радиоведущий, шоумен, актер, певец Роман Огнев получил номинацию в категории ШОУ И БИЗНЕС. За харизматичность и целеустремленность.

Чтобы стать действительно крутым арт-директором и креативщиком, необходимо быть хорошим психологом, ибо нужно вдохновлять и мотивировать публику. Анна Браун совмещает в себе сразу все качества. Анна Браун – дипломированный психолог, Режиссёр, которой удается применить все свои профессиональные качества и природное очарование, чтобы привлечь нужную аудиторию и влюбить ее в себя и в свой проект. Она генератор идей, выдающийся организатор, бизнес-вумен, харизматичная личность и обладатель номинации БИЗНЕС И КРАСОТА. За индивидуальность и шарм.

Как-то раз в прямом радиоэфире Алла Борисовна Пугачева назвала Дмитрия Нестерова «секретным оружием нашей поп-музыки». Выпускник ГИТИСа по классу эстрадного вокала, Дмитрий несколько лет выступал в Театре музыки и драмы Стаса Намина, где, исполнял главные роли в мюзиклах. Участник телепроекта Голос, победитель конкурса Аллы Пугачевой "Алла ищет таланты", телеведущий ВГТРК, Посол Доброй Воли Правительства Москвы, певец, автор песен, Дмитрий Нестеров получил номинацию ПОСОЛ МУЗЫКИ И КРАСОТЫ. За многогранный талант и творчество.

Эта прекрасная телеведущая больше десяти лет посвятила телевидению, начав свой путь в качестве корреспондента. Карьера на телевидении стремительно развивалась, благодаря харизматичности, целеустремлённости и трудолюбию! Ольга стала ведущей программ Деловое Утро, Город Новостей, Бизнес Звезд, Ты Супер, Мода с Ольгой Жук и других. Сегодня она востребованная ведущая на федеральных каналах, но любимые программы – утренние. Ольга Жук получила номинацию в категории ТЕЛЕВИДЕНИЕ И КРАСОТА. Самая красивая ведущая утреннего ТВ эфира.

Не случайно символом премии стал цветок лотоса. Еще в глубокой древности лотос считали священным и загадочным растением, цветком богов. Нежный и на первый взгляд такой хрупкий, он обладает мощной силой и энергетикой, служит примером для тех, кто даже в самой трудной ситуации сохраняет оптимизм и веру в лучшее. Карина МАРТИРОСЯН, продюсер премии: "Мероприятие прошло в прекрасной обстановке! Было очень много красивых номеров, все номинанты - персоны, достигшие серьезных результатов в своей сфере, позитивные, яркие, достойные! Спасибо всем за доверие и поддержку! А мы начинаем готовиться к пятой юбилейной премии, в рамках которой пройдет презентация роскошного глянцевого журнала THE BEAUTIFUL PEOPLE, куда войдут публикации о всех наших номинантах и не только. Этот журнал уникальный в своем роде - 400 полос красоты, творчества, добра и позитива.

Организатор премии: DVSTYLE MEDIA AGENCY и мультимедийный журнал THEBEAUTYNEWS.RU.

Партнеры премии: клиника MEDESTET, салон красоты MARZAN, Королевская Вода, цветочный бутик NOVIKOVA FLOWER, парфюмерный бутик PARFUM LUX, ювелирный бренд BACCIO BELLE, косметическая компания NAOMI, авторский рестобар PLUS ONE.

Информационные партнеры: Модный дом, Celebrity TV, MMG, Радиус города, Top Lux, TheMoscowLife.ru, TheBeautyNews.ru, InterMedia, Moda Topical, Рублевка Gold, StyleNews.ru, Dni.ru, Life-instyle.com, Дорогое удовольствие и другие.