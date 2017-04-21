Четыре видео Софии Коппола для Calvin Klein Underwear

Американский бренд представил четыре короткометражных фильма, созданных Софией Коппола для рекламной кампании линии нижнего белья Calvin Klein Underwear.

Пока поклонники американского режиссера ожидают ее большой премьеры, София Коппола создала четыре рекламных видео для новой кампании нижнего белья Calvin Klein. Главные роли в короткометражках исполнили Кирстен Данст, Лорен Хаттон, Натали Лав, Майя Хоук (дочь Итана Хоука), Лаура Харриер и Чейз Суи Уандер (дочь Анны Суи).

Серия черно-белых клипов выполнена в привычной для Коппола манере, а сама режиссер призналась, что была вдохновлена ​​«старыми рекламными роликами, снятыми Ричардом Аведоном с участием Энди МакДауэлл, и фотографиями Кейт Мосс 1990-х годов». Получилось очень классно и мило, особенно в том моменте, когда Кирстен Данст рассказывает о своем первом поцелуе.