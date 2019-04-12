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Артем Кузелев

Чикагский музей рассказывает об истории моды

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  • 12 Апреля 201909:31

В чикагском Музее истории начала работу выставка, посвященная голливудской моде 1930-40-х годов.

Проект получил название From Silver Screen to Mainstream: American Fashion in the 1930s and ‘40s. Выставка рассказывает о голливудской моде накануне войны. Кураторы представляют посетителям Голливуд в качестве модного центра той эпохи, а художников по костюмам – главными трендсеттерами. Экспозицию составили 30 предметов из коллекции музея, среди которых вещи производства домов Chanel, Vionnet, Valentino, Paul du Pont, Howard Greer и Adrian. Посетить выставку можно до 20 января будущего года.

 

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