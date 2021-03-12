Чистая прибыль холдинга Inditex в 2020 году сократилась на 70 процентов

Компания Inditex опубликовала результаты, с которыми закрыла 2020 финансовый год. Согласно материалам группы, годовая выручка холдинга сократилась на 70% и составила 1,1 млрд евро.

К данному моменту по всему миру закрыто 15% магазинов марок, входящих в Inditex. Однако за год на 77% выросли онлайн-продажи компании, достигнув показателя в 6,6 млрд евро. Кроме того, в отчете сообщается, что в 2020 году мобильное приложение Inditex было скачано 132 млн раз.

Из годовой отчетности группы также следует:

– На фоне постепенного открытия магазинов холдинга показатели начинают расти. В феврале общие продажи достигли 85% от совокупного товарооборота, зарегистрированного в феврале 2020-го. Март Inditex начала с показателем в 96%.

– В 2020 финансовом году общий товарооборот группы достиг 20,4 млрд евро, валовая прибыль сократилась с 15,8 млрд евро в 2019-м до 11,4 млрд евро в 2020-м.

– Объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) снизился на 40% в годовом исчислении до 4,6 млрд евро.

– Продажи в крупнейшей сети Zara сократились с 19,5 млрд евро в 209 году до 14,1 млрд евро в 2020-м. Продажи Pull & Bear сократились с 1,9 млрд евро до 1,4 млрд евро.

– В четвертом квартале 2020 финансового года общие продажи холдинга сократились на 25% при прогнозе 21%.

– Рост бренда Zara в сегменте e-commerce составил 95%.

– Общее число фолловеров Inditex в социальных сетях достигло отметки в 200 млн, число визитов на сайты марок группы выросло на 50% и составило 5,3 млрд за год.