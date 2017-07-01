Чистота – критерий цивилизованности

В доме должна быть чистота, только тогда в нем захочет поселиться счастье. Какие замечательные слова. Но как сделать так, чтобы в квартире, коттедже, офисе всегда было чисто?

Конечно, есть категория женщин, которые служат одному божеству – порядку в квартире. Кстати, это божество довольно привередливое, требующее от них ежедневных жертв. Никаких тебе развлечений, никаких сериалов и, конечно же, никакой карьерной лестницы. Вряд ли, таких женщин можно назвать счастливыми. Веник, швабра, тряпка, пылесос, стиральная машина, газовая плита и т.д.

Есть другая категория женщин, которая, только взяв в руки веник, сразу же вспоминает Булгаковскую Маргариту. В этот момент их волнует единственный вопрос: «Заняться ненавистной генеральной уборкой или все же улететь?»

Третья категория деловых представительниц прекрасного пола, убрав с горем пополам квартиру, мечтают нажать кнопку «Сохранить» и забыть об этом неблагодарном труде на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, такой кнопки не существует! Зато на отечественном рынке появились клининговые компании, оказывающие профессиональные услуги по уборке квартир, коттеджей, офисов.

Сотрудники компании www.dddom.ru в кратчайшие сроки выполнят комплексную уборку любого помещения. После их работы ваш дом засияет первозданной чистотой. В перечень услуг клининговой компании «Чистый дом» входит не только ежедневная, но и генеральная уборка после ремонта, мытье окон, дезинфекция сантехники, вынос мусора и т.д.

Хотим обрадовать и владельцев офисных помещений, теперь они могут навсегда забыть о такой штатной единице – как уборщица. Им больше не придется наблюдать картину, когда дама преклонного возраста возит грязной тряпкой по грязному полу, периодически окуная ее в грязное ведро. Профессиональная компания уборщиков быстро приведет в надлежащий вид офисное помещение. Безукоризненную чистоту по достоинству оценят ваши работники и, поверьте, производительность их труда увеличится в разы.

Специальная бригада компании «Чистый Дом» отмоет любое помещение так, как не под силу даже самому мистеру Мускулу!