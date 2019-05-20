Члены CFDA наградят Барби

Этим летом легендарная кукла получит специальную награду Совета модных дизайнеров Америки.

На торжественной церемонии, которая состоится в Бруклинском музее 3 июня, члены Совета модных дизайнеров Америки будут чествовать знаменитую Барби. Легендарная кукла по праву считается самой модной и служит для многих источником вдохновения. Этот факт и хотят отметить в CFDA специальной номинацией Board of Directors’ Tribute. До барби такой премии удостаивались Мишель Обама, Том Форд, Жанель Монэ и другие знаменитости.