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Артем Кузелев

Chloe прощается с Клэр Уэйт Келлер?

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  • 21 Декабря 201620:54
Сюжеты: Chloe

По слухам парижский дом моды собирается расстаться со своим креативным директором и рассматривает новые кандидатуры на это место.

На днях в индустрии появились слухи, что французская марка Chloe в скором времени расстанется со своим креативным директором. Как известно, дизайнер Клэр Уэйт Келлер возглавила дом пять лет назад и сумела своими мегауспешными коллекциями вывести его на самый высокий уровень. По инсайдерской информации, Келлер покидает компанию по личным причинам и перебирается жить в Англию, но на данный момент продолжает работу над осенне-зимней коллекцией будущего года. По всей видимости, то, что мы в скором времени увидим на Неделе моды в Париже, станет последней работой дизайнера для Chloe.

Что касается персоны, которая сменит Келлер на ее посту, то ею скорее всего станет Наташа Рамсей-Леви. Дизайнер известна как правая рука Николя Гескьера, с которым она работает и в Louis Vuitton, и до этого в Balenciaga. Насколько слухи правдивы, пока что непонятно, а представители Chloe все еще воздерживаются от официальных комментариев. 

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