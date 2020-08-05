Chocolate Queens Party: звезды оторвались на самой горячей вечеринке лета

Вслед за «шпионской» вечеринкой в стиле «Ангелов Чарли» и уютной пижамной вечеринкой, объединившей артистов и блогеров, участницы группы Queens Злата, Катя и Волга устроили шоколадную вечеринку у бассейна. Все участники грандиозной party оторвались по полной - зажигательная музыка, выступления артистов, танцы и даже прыжки в воду!

«Мы все так соскучились по шумным, веселым вечеринкам, что решили провести Chocolate Queens Party! – рассказывают участницы трио Queens. В компании популярных блогеров и артистов Злата, Катя и Волга устроили самый настоящий «шоколадный» взрыв в летней резиденции Сергея Жукова Руки Вверх Бар. «Это самая горячая вечеринка лета! – отметила телеведущая Таша Белая, ставшая гостьей грандиозной вечеринки. – Хороший повод провести время на свежем воздухе, угоститься шоколадом и «выгулять» свой наряд». Таша Белая выбрала для вечеринки костюм цвета белого шоколада. И призналась, что обожает сладости. Актер Георгий Кирьянов появился без супруги Марины Орловой – этой весной они зарегистрировали свой брак онлайн. «Марина на гастролях, - признался актер. – Но так не хочется сидеть дома одному». Гости, среди которых было не мало популярных блогеров и известных артистов, расположились на лежаках у бассейна. Понежились на летнем солнце солисты группы «Мохито» Александра Ерофеева и Pavel Lewel. DJ Грув появился под ручку со своей супругой Денизой – наряды пары дополняли друг друга. Певице Дусе компанию составил ее той-терьер по кличке Мусик. Яркие цвета предпочли устроительницы вечеринки – солистки группы Queens. Они задали соответствующий тон вечеру, подарив всем присутствующим незабываемую атмосферу летнего отдыха. Queens исполнили несколько премьер и угостили всех шоколадным мороженым.

«От концентрации такого количества красивых и жизнерадостных людей даже голова кружится! – призналась Волга, солистка группы Queens, поприветствовав братьев Андрея и Валерия из группы «Те100стерон», а также известного спортсмена, бойца по смешанным единоборствам Сергея Харитонова.

Самым активным участником вечеринки стал певец Алекс Балыков. Исполнив премьеру песни «Новая жизнь», Алекс с разбега прыгнул в бассейн – прямо в костюме. Его примеру последовали и другие гости вечеринки. Самым необычным моментом вечера стала ловля «изделий номер два» в бассейне – победителю этой «рыбалки» достался большой розовый заяц от Pink Rabbit. Участник «Евровидения» Максим Завидия устроил горячие танцы с солистками Queens, исполняя свои хиты. В этот вечер выступили также певица Kazna, рэппер NJohn и Анастасия Неонова, которую также окунули в бассейн. Впрочем, вечеринка, начавшаяся днем, закончилась поздно вечером. Как заметили участники Chocolate Queens Party, в этот вечер даже закат был шоколадным.

--