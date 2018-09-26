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Елизавета Липсеева

CHOUPETTE дарит путёвку в Дубай

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  • 26 Сентября 201808:30

До 1 октября при покупке на любую сумму в магазине Choupette в обмен на журнал получите купон на участие в розыгрыше 3 туров в Дубай и 30 fashion-образов. Результаты розыгрыша будут объявлены уже 15 октября 2018 года. Итоги будут опубликованы на сайте и в социальных сетях бренда Choupette. В акции участвуют все магазины сети. 
 Компания Choupette заботится об окружающей среде. Все собран-ные журналы подвергнутся вторичной переработке.

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