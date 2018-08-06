Choupette объявляет подготовку к новому учебному году!

В магазинах российского бренда Choupette представлен широкий ассортимент детской одежды: от строгих школьных костюмов и торжественных нарядов до уютных пижам и удобной обуви. Уже сейчас Choupette подготовил коллекцию школьной формы «Колледж» к новому учебному году. Качество и стиль в сочетании с комфортом — визитная карточка Choupette. Бренд заслужил доверие многих государственных и частных школ России и СНГ. Широкая география сети магазинов Choupette – от Москвы до Дубая — позволяет уже более 10 лет одевать детей по всему миру красиво!