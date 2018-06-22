21 июня стартовала международная выставка детской моды в Италии. Бренд Choupette представлен в специальной зоне KidzFIZZ в павильоне Медичи во Флоренции, в которой были собраны самые креативные и творческие бренды со всего мира. В этом году особое внимание на выставке Pitti Bimbo уделяется взаимодействию моды и экологии.

«Участие в международной выставке такого масштаба, как Pitti Bimbo во Флоренции, очень важно для нас. Одним и самых ярких результатов участия в выставке Pitti Bimbo 86 в январе стало знакомство с партнером, с которым мы открыли фирменный корнер Choupette в Дубай Молле, - комментирует Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette. - Участие в выставке не только помогает повысить узнаваемость нашей ТМ по всему миру, но и в целом повышает уровень российского производства детской одежды. Общение с иностранными коллегами, обмен опытом и получение обратной связи от посетителей выставки помогают ТМ Choupette совершенствоваться с каждым годом».

Изделия Choupette в этот раз также были высоко оценены иностранными коллегами и посетителями выставки. Новые коллекции SS’19 байеры со всего мира восприняли с большим энтузиазмом, отметив сочетание отличного качества вещей и их дизайна, соответствующих мировым трендам и стандартам. Уже в первый день бренд получил большое количество предзаказов на сезон Весна-Лето 2019.

Перед выставкой Pitti Bimbo 87 бренд Choupette провел fashion-съемку новых коллекций сезона SS’19 на уютных улочках Флоренции. Проходящие мимо местные жители и туристы с восхищением рассматривали одежду от Choupette и интересовались где ее можно приобрести. Уже запланированы следующие fashion-съемки в Италии – в июле состоится фотосессия новой брутальной коллекции Стрит для мальчиков в урбанистическом городе Милане.