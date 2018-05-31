Choupette в топ рейтинга производителей детской одежды

Консалтинговое агентство Kids Fashion Retail подготовило рейтинг производителей детской одежды.

Российские компании были проанализированы по таким четырем показателям как количество магазинов, объем продаж, темпы роста, оценка Роскачества, акции в середине сезона.

“Три из пяти рекордсменов - Sela, Acoola, Choupette – активно развивались последние три года, что позволило им выйти вперед”, - комментирует Елена Письменская, генеральный директор консалтингового агентства Kids Fashion Retail. “Хочется сказать, что несмотря на все сложности рынка детской одежды приятно наблюдать за развитием отдельных компаний, которые находят в себе силы противостоять трудностям и двигаются вперед, развиваясь и радуя нас новыми идеями и коллекциями для детей… Choupette, "Шалуны", Playtoday

нарастили свои розничные сети более, чем в два раза».

ТМ Choupette, сеть которой насчитывает 103 магазина по всему миру, заняла четвертое место по количеству магазинов. При проверке изделий детской одежды Роскачество нашло нарушения почти у всех производителей. Одним из немногих качественных товаров назван сарафан для девочки Choupette. А весенняя акция Choupette - кросс-промо с Gala Dance – заняла третье место в этой категории среди

производителей детской одежды.

“Мы очень рады, что попали в ТОП-5 российских производителей детской одежды, даже несмотря на то, что экономические условия в России на данный момент препятствуют, чем благоприятствуют развитию компаний. Повышение интереса к ТМ Choupette мы чувствуем, как среди B2B-аудитории и аналитиков рынка, так и среди блогеров, стилистов и конечных покупателей», - комментирует Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette.