Бренд Choupette — на главном модном событии юга России Sochi Fashion Week 2018

С 26 по 30 сентября Сочи вновь стал модной столицей страны, собрав на одной площадке именитых и начинающих дизайнеров России и зарубежья. Показы прошли на берегу Чёрного моря в здании Морвокзала.

Юные модели продемонстрировали последние fashion-коллекции Choupette сезона осень-зима 2018-2019, а также праздничную линейку Церемония.

В этом сезоне дизайнеры бренда подготовили три новые коллекции: «Магия света» и «Анти-принцесса» – для девочек и «Прогулка по Луне» – для мальчиков. В коллекции «Магия света» дизайнеры сделали акцент на сочетании сложных материалов: бархата, летящих тканей, перьев и искусственного меха. В коллекции «Анти-принцесса» представлены яркие платья и кардиганы из ворсового трикотажа. Отлично дополняют образы необычные плюшевые броши в форме мишек, слоников и других смешных зверьков. А для мальчиков в этом сезоне дизайнеры приготовили коллекцию, вдохновляющую на открытия новых миров. Металлик, фактурный трикотаж, серебристое напыление – основные черты новой футуристической коллекции «Прогулка по Луне».

Следуя тенденциям взрослой моды, линейка Церемония для девочек предлагает роскошные платья всевозможных фасонов и цветовой гаммы с изысканной отделкой и декором. Праздничную одежду от Choupette выделяют летящие ткани, пышные юбки, нежные пастельные оттенки.

Подробнее с новыми коллекциями можно ознакомиться в фирменных магазинах Choupette и на сайте компании www.my-choupette.ru

Фото - Dima Babushkin