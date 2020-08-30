Christie’s выставит на торги звездные вещи

Аукционный дом анонсировал благотворительный аукцион Stella x Smart Works, который продлится до 15 сентября 2020 года.

В компании отмечают, что средства, вырученные с продажи звездных вещей, будут перечислены благотворительной организации Smart World, которая помогает безработным нуждающимся женщинам найти работу и предоставляет одежду для собеседований. В числе 33 лотов, выставленных на торги, одежда Виктории Бекхэм, Кейт Мосс, Лары Стоун и других знаменитостей. Цены на лоты стартуют от 200 фунтов стерлингов.