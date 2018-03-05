Дизайнер Кристина Шульева представила капсульную коллекцию LISBON/2018

Источником вдохновения для дизайнера стало путешествие по Португалии – стране вечного солнца, соленого ветра и бескрайних оливковых рощ. Оказавшись в Лиссабоне, Кристина была очарована его извилистыми средневековыми улочками, мозаичными тротуарами, старинными трамваями и архитектурой, будто пропитанной солнечным светом. Дизайнер мастерски вписала теплую, насыщенную палитру, преобладающую в Лиссабоне, в коллекцию.

Основу коллекции составляют лаконичные и сдержанные предметы базового гардероба: классические рубашки, идеально скроенные брюки, юбки-карандаш с функциональными разрезами, универсальные платья и блузы. Кристина Шульева работает с натуральными тканями, отдавая предпочтение хлопку, шерсти и шелку.

Отличительной чертой капсульной коллекции LISBON/2018 стали оригинальные детали: контрастные манжеты и обтачки, декоративные карманы, необычные пуговицы и вырезы. Такие творческие приемы позволяют создавать запоминающиеся коллекции в классическом стиле.

Все коллекции Christina Shulyeva отшиваются вручную, по уникальным лекалам, в собственной мастерской в Москве. Это позволяет соответствовать самым высоким требованиям качества.

Коллекция Christina Shulyeva LISBON/2018 доступна для заказа на сайте компании и в социальных сетях Instagram и Facebook.

Christina Shulyeva. Бренд модной женской одежды Christina Shulyeva существует с начала 2017 года и неизменно привлекает поклонников лаконичного и интеллектуального стиля. Основу бренда представляют предметы базового гардероба: рубашки, брюки, юбки и платья. Все коллекции Christina Shulyeva отшиваются вручную, по уникальным лекалам, в собственной мастерской в Москве. Это позволяет соответствовать самым высоким требованиям качества.