Что будет интересного на неделе моды в столице Англии

Представители fashion индустрии всего мира с нетерпением ждут открытия Лондонской недели моды, которая традиционно проводится Британским советом моды и бизнес Департаментом дважды в год — в конце зимы (февраль), и в начале осени (сентябрь).

Каждый год около двухсот знаменитых модельеров и начинающих стилистов представляют свои новые коллекции. Неделя моды в Лондоне самая демократичная наряду с Миланской, Парижской и Нью-Йоркской, но и здесь установлен жесткий отбор на участие. Заявки подаются на всеобщий показ и на две категории — Estethica (одежда, созданная из необычных экзо-материалов) и New Generation (для нового поколения модельеров).

Событие это хоть и глобального масштаба, но достаточно закрытое. Попасть на мероприятие можно только по специальному приглашению. Каждый модельер заполняет анкету-заявку на сайте, с подробным описанием своей коллекции. После того, как заявка будет одобрена, приходит уведомление о старте продаж.

Что представит на недели мод в Лондоне супруга Дэвида Бекхэма

На предстоящем событии свою новую коллекцию осень-зима 2018 года представит и модельный дом Victoria Beckham. В основе линейки строгий силуэт, четкие линии, отсутствие лишних деталей. В этом сезоне ставки сделаны на натуральные ткани серых, бежевых, песочных и коричневых оттенков. Уже не первый сезон не выходит из моды замша и кашемир, букле и объемные свитера крупной вязки. В коллекции часто встречается бахрома, кожаные вставки, а также другие элементы этнической стилистики.

Широкие брюки из тонкой шерсти, мягкие водолазки под горло, многослойные юбки ниже колен, двубортные клетчатые пальто — это малая доля того, что предстоит увидеть зрителям на главном подиуме этой осенью. Коллекция примечательна и стильными аксессуарами, изготовленными из натурального дерева. Крупные и объемные браслеты, колье и бусы из дерева белых и ореховых оттенков смотрятся стильно и модно.

В моду входят и широкие, уютные шарфы из шерсти и меха, которые можно носить не только с верхней одеждой, но и с блузками и платьями из замши и трикотажа. В предстоящем сезоне обратите внимание на головные уборы — разнообразные кепи, береты и меховые шапки станут удачным дополнением осеннего комплекта.

Информация для тех, кто не знает про выставку

До 2009 года модные показы проходили в одном из лондонских музеев, сейчас основное действо происходит в Сомерсет Хаус, на берегу Темзы. Помимо основного подиума, на улицах Лондона, а также в известных модных домах проходят коктейльные вечеринки, стильные шоу и инсталляции. Попасть на такие мероприятия гораздо проще, к тому же, некоторые бренды устраивают распродажи, на которых можно приобрести одежду именитых дизайнеров за приемлемую цену.

Неделя моды в Лондоне собирает тысячные аудитории из знаменитых и начинающих художников-модельеров, голливудских актеров, звезд музыкальной индустрии и шоу-бизнеса. В грядущем сентябре столица туманного Альбиона планирует встретить более 5 тыс. гостей со всего мира.