Что известно о полуфиналистах конкурса LVMH Prize 2021?

Холдинг LVMH объявил список из 20 полуфиналистов премии для молодых дизайнеров LVMH Prize. В этом году конкурс впервые проходит в цифровом формате и учтет голоса интернет-аудитории. Голосование за коллекции стартует на сайте lvmhprize.com 6 апреля и продлится до 11 апреля 2021 года.

Однако с учетом голосов пользователей сети судить полуфиналистов будут 50 экспертов модной индустрии: редакторы, модели, стилисты, ретейлеры, преподаватели фэшн-школ и т.д. В числе членов большого жюри этого года супермодель Белла Хадид, главред американского Harper's Bazaar Самира Наср, актриса Леа Сейду, модный директор французского Vogue Александра Вороньека, главред китайского Vogue Маргарет Чжан.

Известно, что в полуфинал конкурса в этом году попали дизайнеры из 12 стран: Китая, Франции, Италии, Японии, Ливана, Нигерии, ЮАР, Южной Кореи, Великобритании, США, Албании и Колумбии. Самый известный соискатель премии – Шарль де Вильморен, недавно приглашенный на пост креативного директора дома Rochas.

Руководительница оргкомитета LVMH Prize Дельфина Арно отмечает: «Все полуфиналисты выражают в своем творческом видении ответственную позицию: используют инновационные или традиционные материалы, переработанное волокно, обращаются к вторичному использованию, не оставляют без внимания артизанальные и локальные коды. Их инициативы перекликаются с изменениями, происходящими сейчас в люксовой и модной индустрии. Семеро участников полуфинала специализируется на женской моде, пятеро – на мужской, еще два участника – как на первой, так и на второй. Шестеро, вышедших в полуфинал дизайнеров, делают гендерно-нейтральные коллекции. С этой сессией LVMH Prize к нам возвращаются облегающие вещи, трикотаж и яркость цвета».

После 11 апреля жюри объявит восьмерых финалистов, которым будет предоставлена возможность представить свои коллекции лично. Судить финал будут креативные директора марок, входящих в конгломерат LVMH, а также менеджеры холдинга.

В итоге будут распределены пять наград: премия в 300 тыс. евро и годовая менторская программа LVMH; приз имени Карла Лагерфельда (150 тыс. евро и годова менторская программа); три премии для выпускников модных школ прошлого или 2021 года (10 тыс. евро для дизайнеров и 10 тыс. евро для вуза, а также годовая стажировка в одной из марок LVMH).