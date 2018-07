Что купить на летней распродаже?

В связи с началом большой летней распродажи, эксперты AIZEL.RU, интернет-магазина одежды, обуви и аксессуаров, рассказывают, какие вещи не потеряют свою актуальность в течение следующего сезона и как правильно их сочетать.

Популярная в этом сезоне одежда в стиле спортшик еще не один год будет занимать первые строчки в топе самых модных вещей. Ее любят не только за внешний вид, но и за универсальность. В брюках и худи можно отправиться на прогулку, а после зайти в фешенебельный бар и не переживать, что вы выглядите не к месту. Основой такого outfit’а могут стать вельветовые бермуды в стиле сафари и укороченный свитшот Daily Paper. Дополнить образ можно кроссовками колор-блок с актуальным анималистичным принтом и черными вставками от Lola Cruz. Аутентичная поясная сумка Joshua Sanders станет отличным завершением имиджа.

Приверженцы более классических вариантов в одежде также смогут найти актуальные модели этого сезона. Весной-летом 2018 на подиумы вернулись яркие цвета, в том числе и всегда актуальный красный. Платье такого цвета должны быть в гардеробе у каждой женщины. Отличным решением станет модель Stella McCartney с асимметричной деталью на подоле. Однотонные туфли-лодочки What For составят дуэт, который можно дополнить красно-золотыми серьгами в фирменном стиле итальянского бренда Dolce&Gabbana. Такой яркий look лучше разбавить спокойным по цвету аксессуаром, например, клатчем Alexander McQueen. А в случае дождя всегда можно накинуть универсальный двубортный бежевый тренч от шведов из Acne Studios.

