Что носят россияне?

На прошлой неделе были опубликованы результаты исследования «Любимый бренд 2017», который рассказывает о том, какие марки предпочитают российские покупатели.

По итогам исследования самой популярной маркой одежды у россиян стал бренд O’stin. За него проголосовали 16,7% опрошенных. На втором месте расположилась марка Zara, которую поддержали 16% респондентов. Третье место досталось производителю спортивной одежды adidas с 14,5%.

В Топ-10 рейтинга также вошли такие марки, как Nike (12,4%), H&M (11,4%), Oggi (8,4%), Gloria Jeans (5,9%), Levi’s (5,6%), Mango (4,9%) и Bershka (4,4%). Среди люксовых марок в этом году лидирует Balenciaga. Самым покупаемым продуктом в этом сегменте стали кроссовки Balenciaga Speed Trainer. На втором месте итальянский дом моды Gucci.