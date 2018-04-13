Что общего между стрепами, Valentino и кедами

Стрепы, они же портупеи — тренд прошлого сезона, который не сходит с подиумов 2018. Это всевозможные конструкции из лент или ремней, сшитых вместе, одеваемые поверх рубашек, платьев или даже в качестве нижнего белья. Итальянский роскошный бренд Valentino пошёл ещё дальше, соединив простые классические белые кожаные кеды с черными поперечными стрепами. Стиль, шик и комфорт — то, что истинно отличает обувь от Valentino Garavani. Сочетать casual c роскошью — это подчерк настоящего мастера.

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