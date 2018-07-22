Что означает приставка - АРТ в деятельности арт-директора

Главная роль арт-директора – сделать так, «чтобы было красиво». Собрать разрозненные идеи, упорядочить организационные моменты, поддерживать структуру и следить за тем, чтобы все функционировало качественно и слаженно - вот один из аспектов деятельности арт-директора. Саяна Максанова рассказывает об основных моментах своей работы в качестве арт-директора бюро VISIONÄR by Roman Kovalishin.

Выделить главное

Отталкиваться стоит от первоначальной задачи, поставленной организаторами. Сначала советую изучить проект со стороны, увидеть общую картину. А уже потом присматриваться к деталям. Идти по принципу от общего к частному. Иначе можно упустить что-то важное.

Не брать на себя чужие роли

Когда арт-директор приходит на площадку, он не управляет, а дает рекомендации. Например, задача организатора - создать, собственно, концепцию, и продумать техническое оснащение мероприятия - поставить звук, свет и так далее. Арт-директор же отвечает за визуальные, эстетические моменты оформления пространства.

Уметь объяснять

Нужно научиться правильно передавать свои идеи, обосновывать и объяснять их. Правильно доносить до клиента. Нередко творческие люди думают, что все понятно без лишних объяснений. Однако иногда нужно “разжевать” задуманное и тогда заказчики, скорее всего, примут проект.

Получать удовольствие от работы

Этот пункт последний в списке, но, пожалуй, один из ключевых по важности. Это секрет эффективности в нашем бизнесе. Причем важно получать удовольствие не только от результата, но и от процесса. Если это так, то у тебя есть мотивация, тебе интересно общаться с коллегами, и клиенты видят, что ты действительно заинтересован в том, чтобы сделать что-то классное.