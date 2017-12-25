Что подарить на Новый год родным и близким? Сумку Ante Kovac!

Не так долго осталось до Нового года и Рождества - праздников, которые целый год ждут взрослые и дети во всем мире. Это самое волшебное время года, когда происходят настоящие чудеса, за одним столом собираются большие семьи и исполняются желания! Один из важных пунктов этого времени года - подарки. Даже не имея большого бюджета, мы непременно хотим осчастливить родных и близких, желая оставить воспоминания об этом счастливом времени года. Но где искать подарки? Что может запомниться на долгие года? Вариантов огромное множество, но бренд Ante Kovac уже не первый год является фаворитом среди креативных людей не только России, но и всего мира.

Каждый год большое количество людей обращаются к московской мануфактуре за помощью в выборе и создании эксклюзивного новогоднего подарка. Некоторые готовятся за пол года, делая индивидуальные заказы на изготовление неповторимой сумки со своим дизайном и рисунком. К созданию подобных творений со всей тщательностью относятся как мастера, так и заказчики, обсуждая тему, выбирая цвета и материалы. Действие захватывающее, а результат всегда превосходит все ожидания, становясь действительно незабываемым подарком.

Для преданных поклонников бренда сумка Ante Kovac становится традиционным подарком в новогодние праздники, особенно приятным такой презент становится для представительниц слабого пола. И это естественно, ведь став обладателем одной сумки бренда, захочется еще и еще... Коллекций в арсенале Ante Kovac огромное множество, на различную тематику и в разнообразном дизайнерском решении, каждая сумка отвечает определенному вкусу и идеальна для любого случая. Имея стильный клатч, настоящая модница не сможет прожить и без саквояжа, повседневной сумки или портмоне... Подобные сумки словно картины, которые являются сокровищем для настоящего коллекционера!

В 2017 году бренд порадовал мужской и женской коллекциями Хронос и Игроки, как всегда пленив ценителей моды и искусства своими идеями. Но после выхода каждой новой коллекции, сразу же начинается плодотворная работа над новой. Уже сейчас команда мастеров и художников в поте лица готовит новую женскую коллекцию, которая традиционно станет желанным подарком в следующем году. А пока новая коллекция еще в процессе производства, каждый желающий может выбрать удивительные аксессуары из наличия и порадовать заветным подарком с логотипом Ante Kovac семью, друзей и коллег. И каждый, у кого в руках окажется частица мира Ante Kovac испытает настоящую радость от обладания подобного произведения искусства!

http://www.antekovac.ru/