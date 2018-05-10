Что покажут на выставке о моде и религии в Метрополитен-музее?

Двери для массового зрителя выставка Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination в Метрополитен-музее откроет 10 мая.

Вчера вечером избранная публика смогла познакомиться с новым выставочным проектом Института костюма при Метрополитен-музее. Выставка Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Райские тела: Мода и католическое воображение») посвящена взаимоотношениям моды и католического христианства, у которых, как оказалось, много общего. Для широкой публики экспозиция будет доступна с 10 мая по 8 октября этого года.

В роли куратора и идейного вдохновителя проекта выступил Эндрю Болтон, которые подчеркнул, что изначально планировалось рассказать о взаимосвязях модной индустрии с несколькими религиями, однако вовремя работы создателям стало очевидно, что из-за масштабов католического влияния нужно сосредоточиться на нем одном. Что же можно будет увидеть в эти месяцы в залах Метрополитен-музея?

Экспозиция составлена из образов и отдельных вещей, таких марок и дизайнеров, как Lanvin, Balenciaga, Thom Browne, Chanel, Марии Грации Кьюри и Пьепаоло Пиччоли для Valentino, Рикардо Тиши, Рика Оуэнса, Madame Gres, Versace, Тьерри Мюглера, Анн Демельмейстер, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Эльзы Скиапарелли, Аззедина Алайи, A.F. Vandervorst, Rodarte, Victor & Rolf, Dior, Кристиана Лакруа и Рафа Симонса. Особе место в проекте уделено золотому наряду от Rodarte, вдохновленному скульптурой Бернини «Экстаз святой Терезы».

Важной составляющей выставки стали вещи, которые Метрополитен-музею одолжила резиденция Папы Римского. В стенах музея можно будет увидеть 50 экспонатов, которые никогда не выставлялись за пределами Ватикана: тиары, кольца, аксессуары и фрагменты облачения.

К старту выставки выпущен одноименный каталог.