Что положить под елку садовода?

Для семейной пары садоводов отличными подарками могут стать нарядные дачные комбинезоны. Работа в саду станет еще более удобной и функциональной. Комбинезон должен быть обязательно оснащен множеством карманов, что придаст дополнительную пользу. Такой необычный предмет гардероба можно выбрать в магазине профессиональной одежды.

Хорошим подарком для серьезных садоводов станет книга на дачную тематику. Например, советы по ландшафтному дизайну с красочными иллюстрациями. Такая книга расскажет, как придать саду гармоничный стиль, правильно подбирая садовый интерьер, ограды и другие элементы, а также продемонстрирует, как успешно вписать растения в проект дачного участка.

Если ваш друг — садовник, который просто обожает выращивать домашние растения, набор для домашнего садоводства GARDENA станет отличным подарком. Ведь в ожидании летнего сезона так хочется порадовать себя комнатным садиком на балконе! Ухаживать за растениями поможет комплект садовых инструментов для балкона GARDENA. В набор входит совок для высадки и пересадки растений, секатор для обрезки, мотыжка для прополки почвы, крышка, являющаяся одновременно совком, и щетка, которая поддержит порядок на рабочем месте. Секатор идеально подойдет для обрезки, так как имеет два положения раскрытия рукояток для работы с различными растениями. Весь инструмент хранится в пластиковом контейнере, который можно повесит в удобном для вас месте.

Также прекрасным подарком для садовода станет декоративное освещение приусадебного участка. Его вручение можно сделать сюрпризом для хозяина, если празднование нового года будет происходить в загородном доме. Такой подарок станет приятной неожиданностью и запомнится надолго.

Не стоит забывать об оформлении новогодних подарков. Ведь яркая красочная упаковка создаст дополнительное настроение и придаст подарку по-настоящему праздничный вид! В качестве упаковочного материала можно использовать не только дизайнерскую бумагу, но и обычную прозрачную плёнку. Главное – подойти к этому вопросу креативно, дополнив украшение новогодним аксессуаром.