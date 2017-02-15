Что такое брендовая одежда?

Многие россияне ошибочно думают, что брендовая одежда это недоступная роскошь для избранных. И мало кто знает, что само слово «бренд» в переводе с английского означает «клеймо». Бренд – это абстрактное название, подразумевающее комплекс ценностных характеристик и ассоциативных представлений о том или ином продукте или услуге. Брендовая отличается от обычной одежды наличием узнаваемой стилистики. Это может быть цветовая палитра, специфический крой, использование определенных материалов и, конечно же, разрекламированный лейбл. Взглянув на брендовую вещь, можно сразу определить, какой именно модный дом выпустил данную коллекцию. Брендовая одежда может изготавливаться массово и продаваться сравнительно недорого, а может быть выпущена в единственном экземпляре, и стоить баснословных денег.

Все крупные модные дома, как правило, выпускают три категории брендовой одежды. Самой дорогой категорией считается haute couture - одежда от кутюр. Модели данной категории шьют сами кутюрье. Эти вещи эксклюзивны и пополнить ими свой гардероб могут только очень состоятельные люди. Небольшими партиями выпускается и одежда pret-a-porte, которая подразделяется на первую и вторую линии. Дизайн моделей первой линии разрабатывается при непосредственном участии кутюрье. Брендовая одежда pret-a-porte первой линии отличается высоким качеством материалов, оригинальностью фасонов. При пошиве вещей этой категории используется ручная работа.

Вторая линия одежды изготавливается из менее дорогих материалов. При ее пошиве ручной труд не применяется.

Третья линия брендовой одежды «масс-маркет» выпускается большими партиями, при ее изготовлении используются простые, но качественные материалы. Эта самая недорогая и демократичная брендовая одежда, купить которую могут практически все.

Приобрести одежду известных брендов разных категорий можно в универмаге модная брендовая одежда.

Итак, брендовая одежда – это узнаваемая, статусная одежда высокого качества, имеющая собственную стилистическую идею.