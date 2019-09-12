Что важнее в фотографии - сюжет или техническое воплощение

Федор Савинцев – фотограф, известный, без преувеличения, во всем мире. Он фотографирует уже 20 лет. Сотрудничал с агентствами Associated press, France press, был шеф-фотографом ИТАР-ТАСС. С 2006 работает над собственными проектами, которые публикуются в крупнейших мировых изданиях. Занимается поддержкой российской фотографии: коллекционирует работы отечественных фотографов, спонсирует выставки и издания книг. Его фотопроекты экспонируются по всему миру, а работы находятся в музейных и частных коллекциях.



На лекции Федор расскажет о том, как важно чувствовать пространство при создании фотографии, что человек сам ставит себе преграды, и никакая техника не может дополнить того, чего нет.



– Необходимо научится чувствовать пространство и тогда совершенно неважно, что есть под рукой – вы становитесь сотворцами. iPhone дает чувство свободы от оков техники. Ты начинаешь видеть и чувствовать мир, – Федор Савинцев.



Программа лекции:



1. Снято на iPhone?! Невероятный потенциал мобильной камеры

2. Можно ли напечатать фотографию выставочного формата с iPhone

3. Как найти сюжет, ощущение, атмосферу

4. Техника: ограничения и возможности

5. Как научиться чувствовать фотографию



Дата и время проведения: 13 сентября, 19:00

Место: Тверская, 27, магазин re:Store, лекционная аудитория на втором этаже



Для посещения лекции зарегистрируйтесь на сайте re:Store. Если появятся вопросы, пишите на academy@re-store.ru (в письме укажите имя и источник, из которого узнали о лекции).