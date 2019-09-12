Федор Савинцев – фотограф, известный, без преувеличения, во всем мире. Он фотографирует уже 20 лет. Сотрудничал с агентствами Associated press, France press, был шеф-фотографом ИТАР-ТАСС. С 2006 работает над собственными проектами, которые публикуются в крупнейших мировых изданиях. Занимается поддержкой российской фотографии: коллекционирует работы отечественных фотографов, спонсирует выставки и издания книг. Его фотопроекты экспонируются по всему миру, а работы находятся в музейных и частных коллекциях.
На лекции Федор расскажет о том, как важно чувствовать пространство при создании фотографии, что человек сам ставит себе преграды, и никакая техника не может дополнить того, чего нет.
– Необходимо научится чувствовать пространство и тогда совершенно неважно, что есть под рукой – вы становитесь сотворцами. iPhone дает чувство свободы от оков техники. Ты начинаешь видеть и чувствовать мир, – Федор Савинцев.
Программа лекции:
1. Снято на iPhone?! Невероятный потенциал мобильной камеры
2. Можно ли напечатать фотографию выставочного формата с iPhone
3. Как найти сюжет, ощущение, атмосферу
4. Техника: ограничения и возможности
5. Как научиться чувствовать фотографию
Дата и время проведения: 13 сентября, 19:00
Место: Тверская, 27, магазин re:Store, лекционная аудитория на втором этаже
Для посещения лекции зарегистрируйтесь на сайте re:Store. Если появятся вопросы, пишите на academy@re-store.ru (в письме укажите имя и источник, из которого узнали о лекции).
Что важнее в фотографии - сюжет или техническое воплощение
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- 12 Сентября 201909:38
Федор Савинцев – фотограф, известный, без преувеличения, во всем мире. Он фотографирует уже 20 лет. Сотрудничал с агентствами Associated press, France press, был шеф-фотографом ИТАР-ТАСС. С 2006 работает над собственными проектами, которые публикуются в крупнейших мировых изданиях. Занимается поддержкой российской фотографии: коллекционирует работы отечественных фотографов, спонсирует выставки и издания книг. Его фотопроекты экспонируются по всему миру, а работы находятся в музейных и частных коллекциях.
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