Что выбирали в 2017 году мужчины?

На основе поисковых запросов пользователей платформа Lyst составила свой список самых популярных у мужчин трендов уходящего года.

Рейтинг, который опубликовали специалисты Lyst, содержит 11 пунктов. Первое место в нем заняли вещи от двух брендов – Patagonia и The North Face. На втором месте расположился стритстайл как таковой, а на третьем – спортивные костюмы.

Сразу после тройки лидеров в списке идет розовый цвет, который в 2017 году стал у мужчин особенно популярным. На пятой строчке находятся прямые или зауженные джинсы, на шестой – спортивные брюки. Далее, как это ни странно для данного рейтинга, расположились визитницы, на восьмом месте – одежда с крупными логотипами. Заканчивается список брюками-карго, комбинезонами и кроссовками от самых разных коллабораций.