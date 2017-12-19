Вход
ADV
Интересно
Итоги 2017 (5)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Что выбирали в 2017 году мужчины?

  • 122
  • 0
  • 19 Декабря 201720:37
Сюжеты: Итоги 2017

На основе поисковых запросов пользователей платформа Lyst составила свой список самых популярных у мужчин трендов уходящего года.

Рейтинг, который опубликовали специалисты Lyst, содержит 11 пунктов. Первое место в нем заняли вещи от двух брендов – Patagonia и The North Face. На втором месте расположился стритстайл как таковой, а на третьем – спортивные костюмы.

Сразу после тройки лидеров в списке идет розовый цвет, который в 2017 году стал у мужчин особенно популярным. На пятой строчке находятся прямые или зауженные джинсы, на шестой – спортивные брюки. Далее, как это ни странно для данного рейтинга, расположились визитницы, на восьмом месте – одежда с крупными логотипами. Заканчивается список брюками-карго, комбинезонами и кроссовками от самых разных коллабораций.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru