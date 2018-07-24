Что взять с собой в отпуск?

Первая ассоциация, появляющаяся при слове «лето» – долгожданный отпуск! Омрачить прекрасное настроение может, разве что, перевес в аэропорту. Вопрос: какие именно бьюти-продукты необходимо взять с собой, чтобы отпуск пошел коже только на пользу? Ведь никогда не знаешь, что именно понадобится на самом деле. Да и неправильно подобранный уход может обернуться сухостью, дискомфортом и покраснениями.

Начать заботу о коже необходимо еще перед отпуском. За пару дней до путешествия эксперты Teana рекомендуют тщательно увлажнить кожу, а также избегать продуктов, которые сушат, например, с содержанием ретиноидов. Травматичные процедуры и пилинги вредят нашей коже не меньше, чем УФ-лучи, поэтому необходимо вовремя скорректировать программу ухода. Непосредственно перед посадкой в самолет не будет лишним нанести плотный увлажняющий крем, так как низкий уровень влажности на борту, перепады атмосферного давления и обездвиженность пассажиров во время полета негативно влияют на метаболизм в клетках кожи.

Не стоит забывать о коже под глазами – биоцеллюлозные патчи из серии Second Skin позаботятся об этой нежной области. Полисахаридный комплекс обеспечивает моментальный эффект безоперационной блефаропластики, активные ингредиенты устраняют отечность и повышенную пигментацию, уменьшают мимические морщины, а также увлажняют кожу. Невероятное удобство применения даже в салоне самолета обеспечивает инновационная технология «Skin to skin», благодаря которой патчи не скользят, идеально держась на коже, а плотное прилегание обеспечивает лимфодренажный массаж.

Сразу после заселения в отель рекомендуется сделать увлажняющую маску. Альгинатная маска Metamorphose идеально подходит обладательницам жирной и чувствительной кожи. После применения маски кожа свежая и отдохнувшая, меньше блестит и комфортнее себя чувствует в течение дня. Отличное средство для жаркого и влажного климата, а удобная форма саше позволяет сэкономить место в багаже.

Конечно, о необходимости солнцезащитного средства знают все. Дневной крем Good day из премиальной линейки Royal Formula непрерывно ухаживает за кожей в течение всего дня, а надежный УФ-фильтр SPF-35 Suncat MTA в его составе защищает лицо от вредного воздействия солнечных лучей. Активный ингредиент Antarcticine оказывает заживляющий эффект, защищая кожу от сильной сухости, а тетрапептид Uplevity стимулирует синтез основных элементов внеклеточного матрикса.

Научно доказано, что именно перепад температур входит в число самых серьезных факторов стресса нашей кожи. Биоэссенция Vegenius "Защита от сухости и климатического стресса" поддерживает в коже оптимальный водный баланс на фоне перепадов температур, обновляя и успокаивая кожу. Входящие в состав эссенции розмарина, донника, винограда, алоэ, клевера, левзеи, эхинацеи и монарды обеспечивают антиоксидантную защиту, избавляя от сухости и чувства стянутости.