Чувственные губы - секрет успеха

Пухлые губы давно стали атрибутом чувственности и сексуальности. В стремлении к совершенству и красоте женщины всего мира прибегают к разным процедурам увеличения губ, которые далеко не всегда являются безопасными для здоровья.
Блеск для увеличения объёма губ OH! My LIPS от бренда Eveline Cosmetics – это уникальная альтернатива инвазивным процедурам по увеличению губ с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Активные ингредиенты, содержащиеся в формуле, стимулируют кровообращение и расширяют кровеносные сосуды.
Кроме того, блеск для губ OH! My LIPS, доставляет полезные вещества глубоко в нежные слои кожи, восстанавливает, питает и защищает губы от пересыхания, а также насыщает их драгоценной влагой. Лёгкая формула OH! My LIPS LIP MAXIMIZER обеспечивает глянцевый финиш, интенсивно смягчает губы, а также моделирует их форму.
Линейка представлена двумя продуктами:
БЛЕСК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА ГУБ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ
Пчелиный яд – это экологически чистое вещество, вырабатываемое ядовитой железой рабочих пчел, «природный заменитель ботокса». Использование пчелиного яда в косметике основано на стимулировании синтеза коллагена и эластина в клетках кожи.
Основные преимущества пчелиного яда :
- увеличивает губы;
- разглаживает морщины;
-повышает защитные функции организма;
- снимает воспаление;
- расширяет кровеносные сосуды.
БЛЕСК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА ГУБ С ЭКСТРАКТОМ ПЕРЦА ЧИЛИ
Перец чили (красный перец) – это уникальное по своим свойствам растение, которое обладает противовоспалительным, онкопротекторным и обезболивающим действием.
Основные преимущества перца чили:
- улучшает и ускоряет кровообращение;
- укрепляет и очищает стенки сосудов;
- cнимает любое воспаление;
- активно борется с бактериями;
- омоложивает кожу;
- содействует выработке эндорфинов – «гормонов счастья».
С пламперами Lip Maximizer Oh! My lips Ваши губы будут такими же нежными и аппетитными, как у младенцев!
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.