Чувственные губы - секрет успеха

Пухлые губы давно стали атрибутом чувственности и сексуальности. В стремлении к совершенству и красоте женщины всего мира прибегают к разным процедурам увеличения губ, которые далеко не всегда являются безопасными для здоровья.

Блеск для увеличения объёма губ OH! My LIPS от бренда Eveline Cosmetics – это уникальная альтернатива инвазивным процедурам по увеличению губ с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Активные ингредиенты, содержащиеся в формуле, стимулируют кровообращение и расширяют кровеносные сосуды.

Кроме того, блеск для губ OH! My LIPS, доставляет полезные вещества глубоко в нежные слои кожи, восстанавливает, питает и защищает губы от пересыхания, а также насыщает их драгоценной влагой. Лёгкая формула OH! My LIPS LIP MAXIMIZER обеспечивает глянцевый финиш, интенсивно смягчает губы, а также моделирует их форму.

Линейка представлена двумя продуктами:

БЛЕСК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА ГУБ С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ

Пчелиный яд – это экологически чистое вещество, вырабатываемое ядовитой железой рабочих пчел, «природный заменитель ботокса». Использование пчелиного яда в косметике основано на стимулировании синтеза коллагена и эластина в клетках кожи.

Основные преимущества пчелиного яда :

- увеличивает губы;

- разглаживает морщины;

-повышает защитные функции организма;

- снимает воспаление;

- расширяет кровеносные сосуды.

БЛЕСК ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА ГУБ С ЭКСТРАКТОМ ПЕРЦА ЧИЛИ

Перец чили (красный перец) – это уникальное по своим свойствам растение, которое обладает противовоспалительным, онкопротекторным и обезболивающим действием.

Основные преимущества перца чили:

- улучшает и ускоряет кровообращение;

- укрепляет и очищает стенки сосудов;

- cнимает любое воспаление;

- активно борется с бактериями;

- омоложивает кожу;

- содействует выработке эндорфинов – «гормонов счастья».

С пламперами Lip Maximizer Oh! My lips Ваши губы будут такими же нежными и аппетитными, как у младенцев!