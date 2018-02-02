Цифровое искусство с Apple

В пятничный вечер в Академии re:Store Kirill Rave рассказал о digital-искусстве и приложениях для iPhone и MacBook, помогающих ему в творчестве.

Лекция началась с истории творчества Кирилла. По его мнению, с мотивацией и четко поставленной целью можно достичь всего, о чем мечтаешь и к чему стремишься. Кирилл не обладает профессиональными знаниями и не учился на художника. Он прослушал онлайн-курсы, посещал большое количество выставок, чтобы познакомиться с искусством разных художников. Для него важно не подражать кому-то, а помнить о своей уникальности.

Индивидуальность, по мнению Кирилла, раскрывается еще в подростковом возрасте. Этому не нужно противиться, ведь зарождаются самые сильные стороны творческой личности. Кирилл занимался музыкой и даже не думал, что в его жизни появится Digital Art. Жизнь гаджетов претерпела изменения, и камера с необычными приложениями сделали свое дело. Сначала камера iPhone, а затем экран MacBook стали помощниками Кирилла, и на данный момент он делает работы только на них. «Компьютерное искусство более живое, чем принято к нему относиться», – считает Кирилл.

В своей работе он использует различные приложения, и в каждом из них он просто улавливал принцип и использовал в своих целях. Кирилл никогда не отказывается от базовых программ.

Мы постарались составить подборку самых интересных приложений для создания Digital Art, по версии Кирилла:

1. Quatemnion – приложение, которое позволяет создавать виртуальные скульптуры и изменять изображение.

2. Automate – возможность создавать из кадров целый видеоролик.

3. Decim8+After effects – соединив эти две программы, вы можете получить необычный эффект. Просто попробуйте и посмотрите, куда вас заведет фантазия!

4. Mandelbulb и Raytracel – виртуальные скульпторы, которые позволяют создать 3D-модель изображения.

5. Photoshop – его можно скачать и на iPhone, что позволяет сократить обработку фото до минимума.



«Любое дело, которое вы делаете с душой, это ваш залог успеха. Никому неинтересно смотреть на переработку другого творчества, всем интересно увидеть новую историю, понять, для чего это было сделано и зачем. Воплощайте свои идеи в жизнь, стремитесь к своим мечтам и все обязательно получится!» – пожелал Кирилл аудитории.

Запись лекции вы всегда можете посмотреть на официальной странице Академии re:Store в Youtube, а также узнать всю актуальную информацию о предстоящих лекциях на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.