Цифровой релиз фильма «Доктор Лиза» состоится на видеосервисах PREMIER и Кинопоиск HD

25 декабря состоится цифровая премьера фильма «Доктор Лиза»: картина одновременно станет доступна на видеосервисах PREMIER и Кинопоиск HD.

Дата онлайн-премьеры выбрана не случайно: 4 года назад, 25 декабря 2016 года, Елизавета Петровна Глинка, глава фонда «Справедливая помощь», трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем. Память о Докторе Лизе не умирает, а её великие дела продолжают освещать жизни тысяч людей.

Фильм произвели «Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе «Газпром-медиа») и «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры РФ.

ОДИН ДЕНЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ ВСЕХ

Картина «Доктор Лиза» — это история одного дня из жизни Елизаветы Петровны. Лиза Глинка, доктор Лиза, как ее называли и свои, и чужие – это человек с безразмерной душой и стальным характером. Её труд был обращён к той части населения, которую общество старается не замечать. Однажды в интервью она сказала, что все хотят помогать детям, но почему-то никто не хочет помогать взрослым. А ведь помогать взрослым так же важно, особенно тем, у кого не осталось практически ни единого шанса. Об этой незаметной, но бесконечно важной работе, делах, устремленных в сердца людей, которым предельно нужна помощь – вот об этом фильм «Доктор Лиза».

Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер фильма:

«Мы очень старались сделать фильм, посмотрев который, зритель мог бы разделить с нами светлое чувство благодарности к женщине, которая переживала чужую боль острее своей. Я думаю, в наше время именно неравнодушие даёт шанс миру сохранить себя и стать лучше. Мне кажется, получилось честное, пронзительное и очень светлое кино о самом важном. О доброте! Есть такое выражение: «добро - это помощь ДО того, как попросили». Елизавета Петровна была безусловно добра».

Джаник Файзиев, генеральный продюсер фильма:

«Это очень живое кино про настоящего Человека. И авторы постарались его рассказать легким, ироничным языком. Именно такой и была Елизавета Петровна Глинка — улыбающейся, простой, ироничной и человечной».

ТРИ ГОДА РАБОТЫ НАД КАРТИНОЙ

Александр Бондарев, продюсер фильма:

«Когда Елизавета Петровна погибла, я стал много писать в Facebook постов-воспоминаний о наших с ней встречах. Неожиданно мне позвонил Вадим Островский, продюсер телеканала НТВ, и сказал, что прочитал мои посты и предложил сделать кино. Это было в далеком 2017 году. И настолько это предложение для меня было неожиданно с одной стороны, а с другой стороны - абсолютно правильно, что буквально через неделю мы встретились и всё обсудили. Позже встретились с Тимуром Вайнштейном (генеральным продюсером НТВ), я поговорил с Джаником Файзиевым и Рафаелом Минасбекяном – и мы начали писать сценарий. В первую очередь, мы договорились с Глебом Глебовичем, мужем Елизаветы Петровны, и её семьёй, с которой у нас очень хорошие отношения, они мне доверяют. Очень долго искали авторов, это оказалось непростым делом – ведь она за свою одну жизнь прожила как будто десять. Один из редакторов «Киностудии КИТ» Алексей Илюшкин предложил идею сценария, где события происходят в один день. Он же и написал первый вариант истории, которая легла в основу будущего фильма. Так, мы начали работать над этим проектом».

Сценарий многократно переписывался. От первоначального варианта сохранилась лишь основная канва — показать один день из жизни Елизаветы Глинки и попытаться уместить в эти 24 часа ее судьбу, характер, образ жизни.

Сюжет фильма разворачивается в Москве, 25 апреля 2012 года. Семья Глинки готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. В плане только заехать в Фонд и принять еженедельных пациентов на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы умирает пятилетняя девочка. Лечащий врач вынужден выписать Еву из стационара. Из-за проблем, связанных с медицинскими формальностями, ребенок страдающий онкологией, оказывается без обезболивающего. С последней надеждой отец девочки бросается к Лизе за помощью. Безрезультатно использовав все способы помочь ребенку в рамках системы, Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…

Чулпан Хаматова, актриса:

«Ко мне пришёл Глеб Глинка и рассказал, что вот есть такая идея - снять о Лизе полнометражное кино и предложил сыграть её. Я, конечно, согласилась, честно говоря, будучи почему-то уверенной, что это никогда не произойдет. Понимала, что Глебу нужно как-то заручиться моей поддержкой и из-за этого согласилась, но я даже не могла предположить, что фильм случится. А потом всё стало закручиваться. Знакомые говорили: «Ты с ума сошла! Ты куда лезешь? Зачем тебе это нужно?». Говорили, что меня распнут и те, кто восхищался Лизой, и те, кто ее ненавидел. Я это слушала, и понимала, что всё равно кто-нибудь ее сыграет, а я приду смотреть этот фильм в кино и буду постоянно думать как бы я играла эту роль сама. И решилась участвовать, потому что проект уже был запущен и Лизу все равно кто-то играл бы, поэтому я подумала «нет, не отдам никому мою Лизу!».

Съёмки стартовали в апреле 2019 года. Картину отсняли за 25 съёмочных смен. В кадре зрители увидят множество локаций, в которых жила и работала доктор Лиза: штаб благотворительной общественной организации «Справедливая помощь», Павелецкий вокзал, а ещё – настоящую квартиру Доктора Лизы, куда съёмочную группу пригласил её муж, Глеб Глебович Глинка.

Оксана Карас, режиссёр:

«Нам очень повезло, что Глеб Глебович сам предложил снимать в их квартире. Мы, конечно, еще десять раз переспросили: "Вы уверены, точно все продумали и все взвесили? Вы понимаете, что это такое, когда придет 50 человек съемочной группы? Мы все будем двигать, менять". На это он сказал: "Оксана, я жил с Елизаветой Петровной, чем ты хочешь меня напугать?"»

Глеб Глинка не только стал консультантом на съёмках, но и снялся в эпизодической роли - он сыграл бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Елизавета и команда «Справедливой помощи» регулярно раздавала еду и медикаменты всем нуждающимся. Роль самого Глеба Глинки исполнил польский актер Анджей Хыра.

«Конечно, мне немного не по себе, когда я вижу, как меня играет другой человек. Нужно было привыкнуть. Но мы с Анджеем, когда только встретились, два часа просидели и поговорили. Сразу почему-то возникло ощущение близости. Он мне задавал вопросы, я старался отвечать предельно откровенно. Я в исполнении Анджея чуть менее нервный, чем в жизни. И еще Анджей дал герою качество, которому я всегда завидовал в людях, — такое внутреннее спокойствие, которое обычно приходит только с возрастом»,- рассказал Глеб Глебович.

Картина создавалась со стремлением достичь максимальной точности в деталях. За достоверность отвечал и инициатор съемок - продюсер Александр Бондарев, друг доктора Лизы и волонтер её фонда «Справедливая помощь».

Александр Бондарев, продюсер:

«Номер скорой был тот, на котором ездила Лиза, водитель, который водит скорую помощь ‒ это Рустам, водитель Лизы. Нитка жемчуга, которая на Чулпан, она такая же, как была у Елизаветы Петровны»

При практически документальных подробностях из жизни Елизаветы Глинки, режиссер картины, Оксана Карас, отмечает, что ни в коем случае не делала фильм-памятник.

Оксана Карас, режиссёр:

«Наш фильм — жизнеутверждающая история, в которой мы не хотели говорить о смерти главной героини. Для нас важно было сделать живое кино, где Елизавета Петровна — человек, который будто бы до сих пор живет с нами. Это не памятник. Масштаб личности Елизаветы Петровны таков, что и после смерти ее энергия продолжает быть с нами. Она сделала так много добрых дел для других людей, не для себя. Это мало кто умеет».

О ДОКТОРЕ ЛИЗЕ

Елизавета Петровна Гли́нка — российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию детский врач-реаниматолог. В 2007 году Елизавета Глинка основала международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь», которая до сих пор продолжает дело Доктора Лизы и помогает всем нуждающимся. Лиза верила в то, что абсолютно каждый человек, кем бы он ни был, имеет право уйти достойно. Без боли и унижений. Не брошенный и не забытый. Эту веру она пробуждала в других, благодаря ей многие начали принимать активное участие в помощи больным и спасли не одну жизнь. Она была невероятной личностью, способной сочувствовать чужой боли и помогать людям в безвыходных ситуациях. Не существовало беды, из-за которой Елизавета Петровна опустила бы руки.

Ее последней, к сожалению, невыполненной миссией стала перевозка лекарств в Сирию. Четыре года назад, 25 декабря 2016 года, Елизавета Глинка трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем. Память о Елизавете Петровне не умирает, а её великие дела продолжают освещать жизни тысяч людей.

Чулпан Хаматова, актриса:

«Я очень счастлива, что в моей жизни случился фильм «Доктор Лиза». Огромное спасибо всей команде: и режиссеру Оксане Карас, и продюсеру Александру Бондареву, и оператору Сергею Мачильскому, и каждому, каждому человеку, который участвовал в создании этого кино. Эти полтора месяца съёмок были подлинным, настоящим творчеством и даже больше. Мы все стали чутче и милосерднее, нас всех инфицировало каким-то бОльшим смыслом, нежели чем просто кино.

Я хочу сказать огромное спасибо Лизе Глинке за то, что она была в моей жизни и была в жизни многих людей, нуждавшихся в ее помощи. За то, что она жива до сих пор, потому что она в моем сердце и в сердцах огромного количества людей».

Фильм «Доктор Лиза» стал одним из знаковых для 2020 года. Картина взяла приз зрительских симпатий «Кинотавра», первый приз международного фестиваля «Лучезарный ангел», получила две награды фестиваля «Вече» - за лучшую режиссуру и специальный приз от губернатора Новгородской области, также Гран-при фестиваля «Виват кино России!», а Чулпан Хаматова была награждена в номинации «Лучшая женская роль».

#ФильмДокторЛиза - с 25 декабря на PREMIER и Кинопоиск HD

Жанр: драма, 16+

Производство: «Киностудия КИТ» и «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры РФ

Дистрибьютор: «Белые Ночи»

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский

Ведущий продюсер: Александр Бондарев

Сопродюсеры: Равиль Савихов, Вадим Островский

Продюсеры: Мария Ионова, Алексей Ахмедов, Ирина Борисова

Режиссер: Оксана Карас

Сценаристы: Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Оксана Карас, Алена Санько

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Павел Пархоменко

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие