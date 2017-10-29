Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
София Голдблатт

Цифровой век: матричные коды в принтах

  • 124
  • 0
  • 29 Октября 201702:09

Провозглашая курс на разумное потребление, креативный директор марки Cop.Copine Мари Жо де Оливейра выпустила коллекцию-манифест цифровой эпохе, состоящую из многофункциональных геометричных предметов одежды – рубашек-платьев, платьев-комбинезонов, юбок, брюк-кюлотов и джемперов. У этой «армии будущего» есть отличительный знак: авторский принт в виде зашифрованных буквенно-цифровых паролей, расшифровать которые под силу разве что инженерам высокотехнологичных корейских компаний. Кстати, неофутуризм возник в коллекции как раз под влиянием Сеула – именно ему креативный директор отводит роль Мекки нового диджитал-мира.

«Сеульская» капсула становится продолжением основной коллекции бренда, в которой женственность приглушается андрогинными силуэтами в стилистике спорт-шик, в результате чего во все европейские магазины марки «высаживаются» платья-миди со складками лесенкой в духе школьной формы, ансамбли платьев-рубашек и прямых брюк с металлическим блеском, а также ультрамодные в этом сезоне водолазки с широкой горловиной.

Коллекция-униформа будет представлена во всех 10 российских магазинах марки, а также официальном интернет-магазине www.copcopine.ru.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru