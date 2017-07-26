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SergeyVladimirov

Clouty становится все более удобной и привлекательной для клиентов

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  • 26 Июля 201716:31

Онлайн-платформа Clouty, позволяющая удобно и выгодно приобретать одежду, обувь и аксессуары известных брендов, с недавнего времени позволит еще и заработать до 15% от всех покупок, сделанных Вами и вашими подписчиками или друзьями.

Из последних новшеств, сервис не так давно позволил вести свой блог и продвигать его в других социальных сетях. Что, несомненно, сделало площадку очень привлекательной для состоявшихся и потенциальных блогеров  (https://www.clouty.ru/info/join )

И вот теперь портал пошел еще дальше и дает возможность не только тратить, но и зарабатывать. Clouty, используя систему Cashback, соединяет ее с принципами монетизации трафика. Теперь можно получить назад не только часть потраченных денег, но и процент от покупок совершенных по вашей ссылке.

Как это работает? Очень просто:

  1. Генерируйте ссылку на интересующий вас товвар на www.clouty.ru
  2. Переходите по ней, отправляете другу,  или размещаете на форуме или в посте
  3. Получаете ваше вознаграждение.

Проект Clouty стартовав в сентябре 2016 года уже внедрил большинство передовых функций, включая визуальный поиск, создал собственную социальную сеть и онлайн журнал, который по авторскому контенту в описании трендов не уступает передовым глянцевым изданиям. Помимо этого, платформа сотрудничает с более чем 100 прогрессивными онлайн-ритейлерами, такими как Farfetch, Lamoda, Yoox, ShopBop, Revolve и Asos и регулярно предлагает своим пользователям беспрецидентные скидки на товары. Таким образом, CLOUTY – это первая в России площадка, где в одном месте собрано все, что касается моды и стиля для всей семьи.

 

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