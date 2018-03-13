15 апреля в Gipsy пройдёт фестиваль концептуальной моды и дизайна Cocnept City

15 апреля площадка Gipsy превращается в целый город «Concept City», территорию альтернативной моды, альтернативных взглядов и альтернативной реальности.

С утра и до позднего вечера вы сможете перемещаться по пространству, созданному в новых формах fashion-искусства. Лучшая воскресная прогулка из тех, что можно себе представить!

2 ЭТАЖА. 13 УЛИЦ И КВАРТАЛОВ. 100 ДИЗАЙНЕРОВ. 6 ЗАКРЫТЫХ FASHION-SHOW.

Прогуливаясь по Concept City, вы попадаете в атмосферу абсолютно единую по духу, где с одной стороны Вас ждёт исключительный выбор, а с другой – абсолютно гармоничная и целостная атмосфера, где возможно не только преобразиться полностью, но и пообщаться напрямую с творцами, создающими целые истории. Здесь концептуальный дизайн в одежде тесно связан с искусством, являясь взаимодействием между одеждой, модой, музыкой и образом жизни. В данном случае искусство безграничный источник творческого вдохновения, который не зажат в экономические и технологические рамки.

В Concept City самая ценная валюта - это время. Мы бережём ваше время и поэтому даём возможность приобрести все, что нужно, в одном время в одном месте.

В нашем городе не обходиться без добрых дел. Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы», и член попечительского совета фонда певица Ёлка, запланировали благотворительную акцию. Каждый участник предоставит по одной вещи из коллекции, средства с продажи которых пойдут в пользу фонда.

Самые яркие улицы нашего города:

FASHION AVENUE – закрытая территория не для всех. Начиная с 16:00 и каждый час, здесь будут проходить модные показы от Топовых участников СM. Завершится вечер гала-показом, главными героями которого выступят не только модели, но и друзья проекта — звезды, блогеры, представители fashion-индустрии, люди, которые поддерживают современную концептуальную моду.

BEAUTY PLACE - один из самых приятных кварталов. Он станет центром притяжения для всех неравнодушных к beauty-индустрии — здесь можно будет узнать о новых тенденциях и трендах. Любой желающий сможет совершенно бесплатно преобразиться, примерив на себе новый образ, с помощью профессиональных стилистов и визажистов - для модниц и супер крутых барбер-мастеров - для модников.

А расслабиться после шопинга и набраться сил вы сможете в массажном переулке LAY BACK или в специальном LOUNGE LEVEL, где можно будет в спокойной обстановке отдохнуть, а также сфотографироваться в городской фото-будке.

Организаторы:

Concept M – первое сообщество в России, создающее мероприятия, направленные на поддержку, продвижение и развитие индустрии концептуальной моды и дизайна. Место, где люди комфортно проводят время за качественным шоппингом, слушая хорошую актуальную музыку. Традиционно в нем принимают участие концептуальные бренды, отличающиеся оригинальным стилем и безусловным качеством. Каждый участник делится с гостями маркета своими инновационными идеями, разработками, историей создания, философией и идеологией.

Gipsy, Болотная набережная, 3/2

www.facebook.com/conceptmru

www.instagram.com/conceptm.ru

www.youtube.com/c/conceptmru

vk.com/conceptmru

conceptm.ru